АТЕШ начал наблюдать за кораблями РФ в Крыму – фото

Партизаны наблюдают за кораблями Черноморского флота в Севастополе.
Новая "вылазка" АТЕШ
Участники партизанского движения "Атеш" постоянно мониторят ситуацию с Черноморским флотом во временно оккупированном Крыму.
В частности, они фиксируют типы судов, которые появляются в море у полуострова и отслеживают маршруты их передвижения.
"Атеш", в частности, продолжает наблюдение за Карантинной бухтой в Севастополе.
Партизаны отметили, что оккупанты продолжают использовать Крым для своих преступных действий и логистических нужд.
АТЕШ вторично провели разведку базы военных РФ под Симферополем
Представители подполья добавили, что оперативно доставили Силам обороны Украины обновленные данные.
Кроме того, партизаны провели тайну встречу с российскими мобилизованными из этой бригады интервентов, являющимися членами крымского подполья.
В "Атеше" уточнили, что большинство первоначального состава 126-й бригады оккупантов уже перестали существовать после начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину.
Представители Сил сопротивления добавили, что изучают настроение для бунта для предстоящей вербовки еще большего количества вражеских солдат.
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