АТЕШ начал наблюдать за кораблями РФ в Крыму – фото

Новая "вылазка" АТЕШ

Участники партизанского движения "Атеш" постоянно мониторят ситуацию с Черноморским флотом во временно оккупированном Крыму.

В частности, они фиксируют типы судов, которые появляются в море у полуострова и отслеживают маршруты их передвижения.

"Атеш", в частности, продолжает наблюдение за Карантинной бухтой в Севастополе.

Военные корабли являются одной из наших приоритетных целей, и поэтому агенты "АТЕШ" ведут непрерывный мониторинг морского пространства у берегов Крыма. Мы тщательно наблюдаем типы судов и маршруты их следования. Агенты активно собирают и передают информацию в нужные руки, направляя все усилия на скорейшее освобождение полуострова от рашистов, - говорится в сообщении. Поделиться

Партизаны отметили, что оккупанты продолжают использовать Крым для своих преступных действий и логистических нужд.

Однако мы не позволим этому долго продолжаться и приложим все усилия для скорейшего его увольнения, - подчеркнули в "Атеше". Поделиться

АТЕШ вторично провели разведку базы военных РФ под Симферополем

Представители подполья добавили, что оперативно доставили Силам обороны Украины обновленные данные.

Кроме того, партизаны провели тайну встречу с российскими мобилизованными из этой бригады интервентов, являющимися членами крымского подполья.

В "Атеше" уточнили, что большинство первоначального состава 126-й бригады оккупантов уже перестали существовать после начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину.

Сейчас переукомплектованные подразделения этой бригады воюют в Херсонском направлении. Агенты в бригаде рассказывают о бардаке и произволе командного состава в отношении мобилизованных. От искусственной блокировки выплат к требованию разной степени, - говорится в сообщении. Поделиться

Представители Сил сопротивления добавили, что изучают настроение для бунта для предстоящей вербовки еще большего количества вражеских солдат.