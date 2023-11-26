ЗСУ відбили атаки армії РФ на п'яти напрямках — зведення Генштабу

Українські військові протягом доби відбили численні атаки злочинної армії РФ на п'яти напрямках та завдали ворогу важких втрат у техніці та особовому складі.

Що відомо про успіхи ЗСУ та наслідки атак армії РФ по Україні

Зазначається, що протягом доби українські військові 46 разів вступали у бій з підрозділами злочинної армії РФ.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала три удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Українські військові продовжують утримувати плацдарм на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

У той же час російські окупанти протягом доби завдали 33 авіаудари та здійснили 45 обстрілів з РСЗВ по позиціях українських військових та об’єктах цивільної інфраструктури.

Внаслідок російських терористичних атак є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Також, російські окупанти завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши 5 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 4 ударних БпЛА.

Що відомо про ситуацію на окремих ділянках фронту