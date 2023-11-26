Серед військових армії РФ в Україні зростає бажання дизертувати — AP

Напередодні другої зими від початку злочинного вторгнення армії РФ в Україну серед військових окупаційної армії РФ зростає бажання втекти з фронту.
Що відомо про зростання кількості бажаючих втікти від війни в армії РФ
Як зазначають журналісти видання із посиланням на перехоплені розмови російських військових із рідними, у підрозділах злочинної армії РФ стрімко зростає кількість бажаючих втекти від війни.
Зокрема, автори матеріалу перевірили інформацію про осіб, чиї голоси звучать на перехоплених записах.
Журналістам вдалось не тільки поспілкуватись із рідними військових, але й з окремими військовими.
Мобілізовані на війну росіяни радять товаришам уникати мобілізації
Журналісти зазначають, що своїм знайомим мобілізовані на злочину війну проти України радять у будь-який спосіб уникати мобілізації.
У разі неможливості уникнення мобілізації радять записуватись добровольцем, або ж до лав ПВК,
Про професійних контрактників командування піклується: вони ходять у відпустку, мають можливість нормально прати одяг та митися, їх добре забезпечують харчами і водою. У той же час мобілізовані знаходяться у статусі худоби, до якої усім байдуже.
Смертність у підрозділах, сформованих з мобілізованих, часто сягає 30%, як свідчать перехоплення.
Солдати скаржаться, що стало нормою, коли з бою не повертається ніхто з цілого підрозділу.
При цьому повернутися в Росію легальним способом неможливо. Тим, хто хоче втекти, погрожують розстрілами, "ямою" та судом.
Також видання наводить випадок одного російського солдата, який зміг отримати 10-денну відпустку, коли вдома у ДТП один його брат загинув, а другий став калікою, і нікому було про нього подбати.
Але вже опинившись в Росії, чоловік дізнався, що його записали в дезертири, хоч він мав на руках усі документи про відпустку.
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