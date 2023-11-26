Серед військових армії РФ в Україні зростає бажання дизертувати — AP

Напередодні другої зими від початку злочинного вторгнення армії РФ в Україну серед військових окупаційної армії РФ зростає бажання втекти з фронту.

Що відомо про зростання кількості бажаючих втікти від війни в армії РФ

Як зазначають журналісти видання із посиланням на перехоплені розмови російських військових із рідними, у підрозділах злочинної армії РФ стрімко зростає кількість бажаючих втекти від війни.

Дзвінки пропонують рідкісне уявлення про війну очима росіян — точку зору, яка рідко потрапляє в західні ЗМІ, головним чином тому, що Росія визнала злочином говорити чесно про конфлікт в Україні. Вони також чітко показують, як розвивалася війна: від професійних солдатів, які спочатку забезпечили повномасштабне вторгнення Володимира Путіна, до чоловіків із усіх верств суспільства, змушених служити у виснажливих умовах, - йдеться у матеріалі видання. Поширити

Зокрема, автори матеріалу перевірили інформацію про осіб, чиї голоси звучать на перехоплених записах.

Журналістам вдалось не тільки поспілкуватись із рідними військових, але й з окремими військовими.

У цих дзвінках звучать голоси чоловіків, які не втекли або не змогли втекти від мобілізації. Деякі не мали ні грошей, ні освіти, ні варіантів. Інші вірили в патріотичний обов'язок, - йдеться у матеріалі видання. Поширити

Мобілізовані на війну росіяни радять товаришам уникати мобілізації

Журналісти зазначають, що своїм знайомим мобілізовані на злочину війну проти України радять у будь-який спосіб уникати мобілізації.

У разі неможливості уникнення мобілізації радять записуватись добровольцем, або ж до лав ПВК,

А все тому, що мобілізовані – це найбезправніша категорія людей в російській армії, яку витрачають в боях без "економії, - йдеться у матеріалі видання. Поширити

Про професійних контрактників командування піклується: вони ходять у відпустку, мають можливість нормально прати одяг та митися, їх добре забезпечують харчами і водою. У той же час мобілізовані знаходяться у статусі худоби, до якої усім байдуже.

Доходило до того, що були калюжі, пішов дощ, а хлопці вигрібали всі калюжі і пили. Випав сніг, б****, а сніг і до землі не дійшов, хлопці його зловили і з’їли, - розповідає один з військових. Поширити

Смертність у підрозділах, сформованих з мобілізованих, часто сягає 30%, як свідчать перехоплення.

Солдати скаржаться, що стало нормою, коли з бою не повертається ніхто з цілого підрозділу.

При цьому повернутися в Росію легальним способом неможливо. Тим, хто хоче втекти, погрожують розстрілами, "ямою" та судом.

Також видання наводить випадок одного російського солдата, який зміг отримати 10-денну відпустку, коли вдома у ДТП один його брат загинув, а другий став калікою, і нікому було про нього подбати.

Але вже опинившись в Росії, чоловік дізнався, що його записали в дезертири, хоч він мав на руках усі документи про відпустку.