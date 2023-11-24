Армія РФ намагається повністю знищити Авдіївку — глава МВА

Злочинна армія РФ постійними авіаударами та обстрілами спричинила в Авдіївці вже більше руйнувань, ніж до того у Бахмуті.

Армія РФ не може захопити Авдіївку і жорстоко знищує місто

За словами керівника Авдіївської МВА Віталія Барабаша, наразі спричинені злочинною армією РФ масштаби руйнувань у місті вже перевищують аналогічні руйнування у Бахмуті.

Барабаш зазначив, що російські окупанти кидають значні сили із метою захопити Авдіївку.

На жаль, Авдіївка вже з вигляду наближається до Мар'їнки. Нагадаю, що Мар'їнка - це населений пункт, який в принципі вже не існує. Він уже стертий до фундаменту. Жодної вцілілої будівлі чи напівбудівлі там немає. Ну, а Авдіївка наближається до цього, - підкреслив глава МВА. Поширити

Він наголосив, що кожня дня російські окупанти обстрілюють місто зі ствольної артилерії, проводячи десятки масованих обстрілів.

Від 8-10, а іноді й до 20, а буває й до 30 авіабомбових ударів відбувається. Це суто по місту, - пояснює Барабаш. Поширити

За його словами, по позиціях українських військових взагалі прилітають сотні ударів.

Що відомо про ситуацію із обороною Авдіївки

За словами директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергія Згурця в ефірі “Еспресо”,терористична армія РФ почала третю хвилю штурмів в районі Авдіївки із використанням значної кількості бронетехніки.

Процес атак противника на Авдіївку триває й після його втрат, тиск противника не зменшується. Ворог намагається просуватися в бік Степового через залізницю. Було відео, як 47-ма механізована бригада за допомогою БМП знищила противника. Після цього ворог почав рухатися на північ у бік Кераміка, намагаючись розширити флангову зону за межами залізниці, - зазначає аналітик. Поширити

Він підкреслив, що наразі найважчою ділянкою є промислова зона, яка розділяє Авдіївку та Ясинувату.

Там російським військовим вдалось просунутись вперед за допомогою підкопів та підривів.