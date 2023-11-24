Армія РФ намагається повністю знищити Авдіївку — глава МВА

Злочинна армія РФ постійними авіаударами та обстрілами спричинила в Авдіївці вже більше руйнувань, ніж до того у Бахмуті.
Армія РФ не може захопити Авдіївку і жорстоко знищує місто
За словами керівника Авдіївської МВА Віталія Барабаша, наразі спричинені злочинною армією РФ масштаби руйнувань у місті вже перевищують аналогічні руйнування у Бахмуті.
Барабаш зазначив, що російські окупанти кидають значні сили із метою захопити Авдіївку.
Він наголосив, що кожня дня російські окупанти обстрілюють місто зі ствольної артилерії, проводячи десятки масованих обстрілів.
За його словами, по позиціях українських військових взагалі прилітають сотні ударів.
Що відомо про ситуацію із обороною Авдіївки
За словами директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергія Згурця в ефірі “Еспресо”,терористична армія РФ почала третю хвилю штурмів в районі Авдіївки із використанням значної кількості бронетехніки.
Він підкреслив, що наразі найважчою ділянкою є промислова зона, яка розділяє Авдіївку та Ясинувату.
Там російським військовим вдалось просунутись вперед за допомогою підкопів та підривів.
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