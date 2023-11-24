Армия РФ пытается полностью уничтожить Авдеевку — глава МВА

Преступная армия РФ постоянными авиаударами и обстрелами вызвала в Авдеевке уже больше разрушений, чем прежде в Бахмуте.
Армия РФ не может захватить Авдеевку и жестоко уничтожает город
По словам руководителя Авдеевской МВА Виталия Барабаша, в настоящее время вызванные преступной армией РФ масштабы разрушений в городе уже превышают аналогичные разрушения в Бахмуте.
Барабаш отметил, что российские оккупанты бросают значительные силы с целью захватить Авдеевку.
Он отметил, что каждый день российские оккупанты обстреливают город из ствольной артиллерии, проводя десятки массированных обстрелов.
По его словам, по позициям украинских военных вообще прилетают сотни ударов.
Что известно о ситуации с обороной Авдеевки
По словам директора информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергея Згурца в эфире "Эспрессо", террористическая армия РФ начала третью волну штурмов в районе Авдеевки с использованием большого количества бронетехники.
Он подчеркнул, что сейчас самым тяжелым участком является промышленная зона, которая разделяет Авдеевку и Ясиноватую.
Там русским военным удалось продвинуться вперед с помощью подкопов и взрывов.
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