Армия РФ пытается полностью уничтожить Авдеевку — глава МВА
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ пытается полностью уничтожить Авдеевку — глава МВА

Последствия вражеского обстрела Авдеевки
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Преступная армия РФ постоянными авиаударами и обстрелами вызвала в Авдеевке уже больше разрушений, чем прежде в Бахмуте.

Армия РФ не может захватить Авдеевку и жестоко уничтожает город

По словам руководителя Авдеевской МВА Виталия Барабаша, в настоящее время вызванные преступной армией РФ масштабы разрушений в городе уже превышают аналогичные разрушения в Бахмуте.

Барабаш отметил, что российские оккупанты бросают значительные силы с целью захватить Авдеевку.

К сожалению, Авдеевка уже с виду приближается к Марьинке. Напомню, что Марьинка – это населенный пункт, который в принципе уже не существует. Он уже стерт до фундамента. Никакого уцелевшего здания или полуздания там нет. Ну, а Авдеевка близится к этому, – подчеркнул глава МВА.

Он отметил, что каждый день российские оккупанты обстреливают город из ствольной артиллерии, проводя десятки массированных обстрелов.

От 8-10, а иногда и до 20, а бывает и до 30 авиабомбовых ударов. Это чисто по городу, – объясняет Барабаш.

По его словам, по позициям украинских военных вообще прилетают сотни ударов.

Что известно о ситуации с обороной Авдеевки

По словам директора информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергея Згурца в эфире "Эспрессо", террористическая армия РФ начала третью волну штурмов в районе Авдеевки с использованием большого количества бронетехники.

Процесс атак противника на Авдеевку продолжается и после его потерь давление противника не уменьшается. Враг пытается продвигаться в сторону Степного через железную дорогу. Было видео, как 47 механизированная бригада с помощью БМП уничтожила противника. После этого враг начал двигаться на север в сторону Керамика, пытаясь расширить фланговую зону за пределами железной дороги, отмечает аналитик.

Он подчеркнул, что сейчас самым тяжелым участком является промышленная зона, которая разделяет Авдеевку и Ясиноватую.

Там русским военным удалось продвинуться вперед с помощью подкопов и взрывов.

Российские военные через этот подкоп вылезли на поверхность в пределах наших позиций и закрепились, что отчасти повлияло на ситуацию в боевых действиях. Также враг пытается зайти в коксохим, но его там выбивают и уничтожают. Забор вокруг коксохима усеян русскими телами. Авдеевка и дальше будет оставаться горячим участком фронта, - подчеркнул Згурец.

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