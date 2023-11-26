Среди военных армии РФ в Украине растет желание дизертовать — AP

В преддверии второй зимы с начала преступного вторжения армии РФ в Украину среди военных оккупационной армии РФ растет желание скрыться с фронта.
Что известно о росте количества желающих уйти от войны в армии РФ
Как отмечают журналисты издания со ссылкой на перехваченные разговоры российских военных с родными, в подразделениях преступной армии РФ стремительно растет количество желающих уйти от войны.
В частности, авторы материала проверили информацию о лицах, чьи голоса звучат на перехваченных записях.
Журналистам удалось не только пообщаться с родными военных, но и отдельными военными.
Мобилизированные на войну россияне советуют товарищам избегать мобилизации
Журналисты отмечают, что своим знакомым мобилизованные на преступления войну против Украины советуют любым способом избегать мобилизации.
В случае невозможности избегания мобилизации советуют записываться добровольцем, или в ряды ПИК,
О профессиональных контрактниках командование заботится: они ходят в отпуск, имеют возможность нормально стирать одежду и мыться, их хорошо снабжают продовольствием и водой. В то же время мобилизованные находятся в статусе скота, к которому всем безразлично.
Смертность в подразделениях, сформированных из мобилизованных, часто достигает 30%, как свидетельствуют перехваты.
Солдаты жалуются, что стало нормой, когда из боя не возвращается никто из целого подразделения.
При этом возвратиться в Россию легальным способом невозможно. Тем, кто хочет скрыться, угрожают расстрелами, "ямой" и судом.
Также издание приводит случай одного российского солдата, который смог получить 10-дневный отпуск, когда дома в ДТП один его брат погиб, а второй стал увечником, и некому было о нем позаботиться.
Но уже оказавшись в России, мужчина узнал, что его записали в дезертиры, хотя у него были на руках все документы об отпуске.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-