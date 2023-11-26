Среди военных армии РФ в Украине растет желание дизертовать — AP

В преддверии второй зимы с начала преступного вторжения армии РФ в Украину среди военных оккупационной армии РФ растет желание скрыться с фронта.

Что известно о росте количества желающих уйти от войны в армии РФ

Как отмечают журналисты издания со ссылкой на перехваченные разговоры российских военных с родными, в подразделениях преступной армии РФ стремительно растет количество желающих уйти от войны.

Звонки предлагают редкое представление о войне глазами россиян — редко попадающую в западные СМИ точку зрения, главным образом потому, что Россия признала преступлением говорить честно о конфликте в Украине. Они также четко показывают, как развивалась война: от профессиональных солдат, первоначально обеспечивших полномасштабное вторжение Владимира Путина, до мужчин из всех слоев общества, вынужденных служить в изнурительных условиях, говорится в материале издания. Поделиться

В частности, авторы материала проверили информацию о лицах, чьи голоса звучат на перехваченных записях.

Журналистам удалось не только пообщаться с родными военных, но и отдельными военными.

В этих звонках звучат голоса мужчин, не сбежавших или не сбежавших от мобилизации. Некоторые не имели ни денег, ни образования, ни вариантов. Остальные верили в патриотическую обязанность, - говорится в материале издания. Поделиться

Мобилизированные на войну россияне советуют товарищам избегать мобилизации

Журналисты отмечают, что своим знакомым мобилизованные на преступления войну против Украины советуют любым способом избегать мобилизации.

В случае невозможности избегания мобилизации советуют записываться добровольцем, или в ряды ПИК,

А все потому, что мобилизованные – это самая бесправная категория людей в российской армии, которую тратят в боях без экономии, - говорится в материале издания. Поделиться

О профессиональных контрактниках командование заботится: они ходят в отпуск, имеют возможность нормально стирать одежду и мыться, их хорошо снабжают продовольствием и водой. В то же время мобилизованные находятся в статусе скота, к которому всем безразлично.

Доходило до того, что были лужи, пошел дождь, а ребята выгребали все лужи и пили. Выпал снег, б****, а снег и до земли не дошел, ребята его поймали и съели, – рассказывает один из военных. Поделиться

Смертность в подразделениях, сформированных из мобилизованных, часто достигает 30%, как свидетельствуют перехваты.

Солдаты жалуются, что стало нормой, когда из боя не возвращается никто из целого подразделения.

При этом возвратиться в Россию легальным способом невозможно. Тем, кто хочет скрыться, угрожают расстрелами, "ямой" и судом.

Также издание приводит случай одного российского солдата, который смог получить 10-дневный отпуск, когда дома в ДТП один его брат погиб, а второй стал увечником, и некому было о нем позаботиться.

Но уже оказавшись в России, мужчина узнал, что его записали в дезертиры, хотя у него были на руках все документы об отпуске.