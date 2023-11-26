Через погодні умови армія РФ змушена змінювати тактику в районі Авдіївки — глава МВА
Категорія
Україна
Дата публікації

Через погодні умови армія РФ змушена змінювати тактику в районі Авдіївки — глава МВА

Армія продовжує атакувати Авдіївку
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Злочинна армія РФ змушена змінювати тактику ведення бойових дій в районі Авдіївки на Донеччині через значне погіршення погодних умов. 

Що відомо про ситуацію в районі Авдіївки

За словами керівника Авдіївської МВА Віталія Барабаша, погіршення погодних умов змусило російських окупантів обмежити використання авіації, однак при цьому вони збільшили кількість пусків FPV-дронів, що ускладнює постачання українських військових в Авдіївці та проведення евакуації цивільних з міста.

В Авдіївці потужний вітер та бувають сильні зливи , як то кажуть, "погода не до війни". Останні пару днів фіксуємо, що вони менше застосовують авіацію. З чим це пов’язано, чесно кажучи, не знаю. Але, останні дні дійсно авіації менше, - зазначає Барабаш.

Що відомо про ситуацію з евакуацією з Авдіївки

За його словами, евакуація з міста продовжується, однак кількість бажаючих виїхати останнім часом зменшилась.

За 26 листопада евакуюватись погодилось лише чотири людини.

Станом на зараз 1 тис 336 людей залишається в місті. На завтра планується трохи більша кількість людей для евакуації, але побачимо по безпековій складовій. Тому що ворог гатить по дорозі ще більше, все більше застосовує FPV-дрони по людям, не дивлячись на погодні умови, - зазначив Барабаш.

Він підкреслив, що у разі, якщо російські окупанти у нічний час почнуть використовувати FPV- дрони, то з логістикою і евакуацію будуть проблеми.

Барабаш також зазначив, що ситуація із запасами продовольства у місті також нормальна.

Дійсно, вони по-трошки тануть, але ми завозимо, намагаємося їх поновлювати. Не так, як це було раніше, мінімум два рази на тиждень двома вантажними машинами завозили. Зараз два-три рази в добу завозимо бусом, максимум встигаємо два буси завезти. Це звісно трошки інший об’єм. Тим не менше резерв, - пояснює глава МВА.

Водночас, за словами очільника Авдіївської МВА, з чим дійсно є проблема, так це з питною водою.

Але вона не нова і не зараз настала, вона з 2014 року. В Авдіївці люди за цей час звикли використовувати воду зі свердловин, перекип’ятили і п’ють. Тому що іншого варіанту, нажаль, зараз немає. До цього загострення у нас була можливість і ми завозили фурами питну бутильовану воду, зараз такої змоги нема, - додав Барабаш.

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