Через погодні умови армія РФ змушена змінювати тактику в районі Авдіївки — глава МВА

Злочинна армія РФ змушена змінювати тактику ведення бойових дій в районі Авдіївки на Донеччині через значне погіршення погодних умов.
Що відомо про ситуацію в районі Авдіївки
За словами керівника Авдіївської МВА Віталія Барабаша, погіршення погодних умов змусило російських окупантів обмежити використання авіації, однак при цьому вони збільшили кількість пусків FPV-дронів, що ускладнює постачання українських військових в Авдіївці та проведення евакуації цивільних з міста.
Що відомо про ситуацію з евакуацією з Авдіївки
За його словами, евакуація з міста продовжується, однак кількість бажаючих виїхати останнім часом зменшилась.
За 26 листопада евакуюватись погодилось лише чотири людини.
Він підкреслив, що у разі, якщо російські окупанти у нічний час почнуть використовувати FPV- дрони, то з логістикою і евакуацію будуть проблеми.
Барабаш також зазначив, що ситуація із запасами продовольства у місті також нормальна.
Водночас, за словами очільника Авдіївської МВА, з чим дійсно є проблема, так це з питною водою.