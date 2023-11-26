Из-за погодных условий армия РФ вынуждена менять тактику в районе Авдеевки — глава МВА

Что известно о ситуации в районе Авдеевки

По словам руководителя Авдеевской МВА Виталия Барабаша, ухудшение погодных условий заставило российских оккупантов ограничить использование авиации, однако при этом они увеличили количество пусков FPV-дронов, что затрудняет поставки украинских военных в Авдеевку и эвакуацию гражданских из города.

В Авдеевке мощный ветер и бывают сильные ливни, как говорится, погода не до войны. Последние пару дней фиксируем, что они меньше используют авиацию. С чем это связано, честно говоря, не знаю. Но последние дни действительно авиации меньше, - отмечает Барабаш. Поделиться

Что известно о ситуации с эвакуацией из Авдеевки

По его словам, эвакуация из города продолжается, однако количество желающих уехать в последнее время уменьшилось.

За 26 ноября эвакуироваться согласились только четыре человека.

На данный момент 1 тыс 336 человек остается в городе. На завтра планируется немного большее количество людей для эвакуации, но увидим по составляющей безопасности. Потому что враг стремится по дороге еще больше, все больше применяет FPV-дроны по людям, несмотря на погодные условия, - отметил Барабаш. Поделиться

Он подчеркнул, что в случае, если российские оккупанты в ночное время начнут использовать FPV-дроны, то с логистикой и эвакуацией будут проблемы.

Барабаш также отметил, что ситуация с запасами продовольствия в городе тоже нормальная.

Действительно, они понемногу тают, но мы завозим, стараемся их обновлять. Не так, как это было раньше, минимум дважды в неделю двумя грузовыми машинами завозили. Сейчас два-три раза в сутки завозим бусом, максимум успеваем два буса завезти. Это конечно немного другой объем. Тем не менее резерв, – объясняет глава МВА. Поделиться

В то же время, по словам главы Авдеевской МВА, с чем действительно есть проблема, так это с питьевой водой.