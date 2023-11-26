Из-за погодных условий армия РФ вынуждена менять тактику в районе Авдеевки — глава МВА
Категория
Украина
Дата публикации

Из-за погодных условий армия РФ вынуждена менять тактику в районе Авдеевки — глава МВА

Армия РФ атакует Авдеевку
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Преступная армия РФ вынуждена изменять тактику ведения боевых действий в районе Авдеевки Донецкой области из-за значительного ухудшения погодных условий.

Что известно о ситуации в районе Авдеевки

По словам руководителя Авдеевской МВА Виталия Барабаша, ухудшение погодных условий заставило российских оккупантов ограничить использование авиации, однако при этом они увеличили количество пусков FPV-дронов, что затрудняет поставки украинских военных в Авдеевку и эвакуацию гражданских из города.

В Авдеевке мощный ветер и бывают сильные ливни, как говорится, погода не до войны. Последние пару дней фиксируем, что они меньше используют авиацию. С чем это связано, честно говоря, не знаю. Но последние дни действительно авиации меньше, - отмечает Барабаш.

Что известно о ситуации с эвакуацией из Авдеевки

По его словам, эвакуация из города продолжается, однако количество желающих уехать в последнее время уменьшилось.

За 26 ноября эвакуироваться согласились только четыре человека.

На данный момент 1 тыс 336 человек остается в городе. На завтра планируется немного большее количество людей для эвакуации, но увидим по составляющей безопасности. Потому что враг стремится по дороге еще больше, все больше применяет FPV-дроны по людям, несмотря на погодные условия, - отметил Барабаш.

Он подчеркнул, что в случае, если российские оккупанты в ночное время начнут использовать FPV-дроны, то с логистикой и эвакуацией будут проблемы.

Барабаш также отметил, что ситуация с запасами продовольствия в городе тоже нормальная.

Действительно, они понемногу тают, но мы завозим, стараемся их обновлять. Не так, как это было раньше, минимум дважды в неделю двумя грузовыми машинами завозили. Сейчас два-три раза в сутки завозим бусом, максимум успеваем два буса завезти. Это конечно немного другой объем. Тем не менее резерв, – объясняет глава МВА.

В то же время, по словам главы Авдеевской МВА, с чем действительно есть проблема, так это с питьевой водой.

Но она не нова и не сейчас наступила, она с 2014 года. В Авдеевке люди за это время привыкли использовать воду из скважин, перекипятили и пьют. Потому что другого варианта, к сожалению, сейчас нет. До этого обострения у нас была возможность, и мы завозили фурами питьевую бутилированную воду, сейчас такой возможности нет, - добавил Барабаш.

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