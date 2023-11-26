Из-за погодных условий армия РФ вынуждена менять тактику в районе Авдеевки — глава МВА

Преступная армия РФ вынуждена изменять тактику ведения боевых действий в районе Авдеевки Донецкой области из-за значительного ухудшения погодных условий.
Что известно о ситуации в районе Авдеевки
По словам руководителя Авдеевской МВА Виталия Барабаша, ухудшение погодных условий заставило российских оккупантов ограничить использование авиации, однако при этом они увеличили количество пусков FPV-дронов, что затрудняет поставки украинских военных в Авдеевку и эвакуацию гражданских из города.
Что известно о ситуации с эвакуацией из Авдеевки
По его словам, эвакуация из города продолжается, однако количество желающих уехать в последнее время уменьшилось.
За 26 ноября эвакуироваться согласились только четыре человека.
Он подчеркнул, что в случае, если российские оккупанты в ночное время начнут использовать FPV-дроны, то с логистикой и эвакуацией будут проблемы.
Барабаш также отметил, что ситуация с запасами продовольствия в городе тоже нормальная.
В то же время, по словам главы Авдеевской МВА, с чем действительно есть проблема, так это с питьевой водой.