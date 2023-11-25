В США указали на роковую ошибку армии РФ возле Авдеевки
Категория
Украина
Дата публикации

В США указали на роковую ошибку армии РФ возле Авдеевки

армия РФ
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Источник:  ISW

Американские аналитики обратили внимание на то, что новые штурмы Авдеевки солдаты РФ начали со "слабыми механизированными силами", а это значит, что новые атаки противника "не приведут к быстрому продвижению".

Россияне не смогли эффективно спланировать наступление на Авдеевку

В Украине уже официально подтвердили, что армия РФ начала новую наступательную операцию в направлении Авдеевки.

Согласно данным Института изучения войны, это происходит с более слабыми механизированными силами, чем во время предыдущих атак месяц назад.

Как сообщил недавно Генштаб ВСУ, нашим воинам удалось отразить как минимум 50 российских атак на Авдеевском направлении в течение предыдущих двух дней.

Американские аналитики пришли к выводу, что масштабные наземные штурмы российской пехоты, возможно, станут серьезной проблемой для Вооруженных сил Украины, которые держат оборону на Авдеевском направлении.

Однако, что важно понимать, оккупантам не удастся быстро продвигаться на этом участке фронта.

Что еще известно о ситуации на фронте 24-25 ноября

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки на шести направлениях солдаты РФ проводили атаки и штурмовые действия.

За этот промежуток времени на поле боя произошло 74 боевых столкновения.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении враг при поддержке авиации не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Украинские воины держат оборону, наносят врагу значительные потери.

Здесь нашим защитникам удалось отразить 30 атак противника.

Кроме того, указано, что 24 ноября авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили 2 пункта управления, 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 артиллерийских средства и логистический центр противника.

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