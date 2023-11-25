У США вказали на фатальну помилку армії РФ біля Авдіївки

Американські аналітики звернули увагу на те, що нові штурми Авдіївки солдати РФ розпочали зі "слабшими механізованими силами", а це означає, що нові атаки противника "не призведуть до швидкого просування".

Росіяни не змогли ефективно спланувати наступ на Авдіївку

В Україні уже офіційно підтвердили, що армія РФ розпочала нову наступальну операцію в напрямку Авдіївки.

Згідно з даними Інституту вивчення війни, це відбувається зі слабшими механізованими силами, ніж під час попередніх атак місяць тому.

Як повідомив нещодавно Генштаб ЗСУ, нашим воїнам вдалося відбити щонайменше 50 російських атак на Авдіївському напрямку протягом попередніх двох днів.

Американські аналітики дійшли висновку, що масштабні наземні штурми російської піхоти, цілком можливо, стануть серйозною проблемою для Збройних сил України, які тримають оборону на Авдіївському напрямку.

Однак, що важливо розуміти, окупантам не вдасться швидко просуватися на цій ділянці фронту.

Що ще відомо про ситуацію на фронті 24-25 листопада

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби на шести напрямках солдати РФ проводили атаки і штурмові дії.

За цей проміжок часу на болі пою відбулося 74 бойових зіткнення.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку ворог за підтримки авіації не полишає спроб оточити Авдіївку. Українські воїни тримають оборону, завдають ворогу значних втрат. Поширити

Тут нашим захисникам вдалося відбити 30 атак противника.

Окрім того, зазначається, що 24 листопада авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.