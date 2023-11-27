ЗСУ відбили 25 атак армії РФ в районі Бахмута — зведення Генштабу

Українські військові протягом доби відбили 25 атак злочинної армії РФ в районі Бахмута на Донеччині та продовжують утримувати плацдарм на лівому березі Дніпра на Херсонщині.

Що відомо про успіхи ЗСУ та наслідки атак армії РФ по Україні

Зазначається, що протягом доби українські військові 79 разі вступали у бій із підрозділами окупаційної російської армії.

Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження окупантам.

Зі свого боку російські військові злочинці протягом доби завдали 1 ракетний та 3 авіаудари, здійснили 13 обстрілів з РСЗВ по позиціях українських військових та об’єктах цивільної інфраструктури.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

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