За словами генерала армії Великої Британії у відставці Річарда Берронса, навіть за умов збільшення військової підтримки України з боку західних країн на перемогу у розв'язаній Кремлем злочинній війні українським військовим знадобиться ще щонайменше кілька років.

Що відомо про умови для перемоги України у війні

На думку колишнього керівника Об'єднаного командування збройних сил Великої Британії, українські військові мають отримувати щороку не менше 75 млрд євро для продовження бойових дій, і такі розміри фінансування мають зберігатись щонайменше протягом найближчих 2-3 років.

Як зазначають журналісти видання, протягом першого року від початку злочинного вторгнення армії РФ в Україну Київ отримав від західних партнерів 65 млрд доларів військової допомоги.

Однак остаточна сума наданої протягом цього року військової допомоги від партнерів залишається невідомою.

Наразі серед західних посадових осіб зростають сумніви щодо подальшого фінансування військових дій ЗСУ західними партнерами і нинішніх обсягах.

Берронс зазначив, що в умовах вичерпання резервів західні партнери мають активізувати промислове виробництво.

У них на "полиці" нічого не залишилось, у нас на "полицях" нічого не залишилось. Ми віддали все що зберігали. Єдиний шлях перемогти - це наша мобілізація промисловості та нашої волі. Й не говорити мені те, що це неможливо, бо ви представники економіки розміром у 15 трильйонів євро на рік, - зазначає колишній військовий високопосадовець армії РФ Британії. Поширити

Що відомо про єдиний варіант перемоги над армією РФ в Україні

Він підкреслив, що мова не про доступність цих ресурсів, а про можливість компетентного вибору.

При цьому це рішення - це "угода сторіччя", бо є можливість перемогти РФ лише витрачаючи кошти, а не "своїх дітей".

За його словами питання збройного протистояння вже європейського сегмента НАТО з РФ - це єдиний розвиток подій, якщо Путін залишиться навіть з частиною окупованої території України.

Європейська оборона складає близько 1 трильйона євро на рік. Близько 850 млрд з них - це внесок США… Але треба розуміти, що США більше не хочуть "нести" НАТО так, як вони це робили все життя Альянсу, - зазначає Берронс. Поширити

Журналісти видання зазначають, що по факту витрати європейських країн-членів НАТО на оборону складають лише 15% від загальної потреби.