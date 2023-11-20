Чи довго триватиме війна в Україні — попередження Зеленського

За словами глави держави Володимира Зеленського, не лише українцям, а й усій міжнародній спільноті потрібно змиритися з думкою, що війна закінчиться не так швидко, як нам би хотілося.

Зеленський виступив з новою заявою про тривалість війни

Президент України провів зустріч з генеральним директором Fox Corporation Лакланом Мердоком та журналістами видань Fox News Бенджаміном Холлом та The Sun Жеромом Старкі.

Володимир Зеленський розповів їм про ситуацію на полі бою, а також про виклики, з якими стикають наші Збройні сили.

Український лідер поскаржився на те, що у світі до російсько-української війни з незрозумілих йому причин “ставляться, як до кіно, та очікують, що в подіях не буде довгих пауз".

Як зазначає глава держави, люди у різних куточках світу розраховують на те, що "картинка перед очима завжди змінюватиметься, щодня будуть якісь сюрпризи".

Але для нас, для наших воїнів це не кіно. Це – наші життя. Це щоденна важка праця. І завершиться все не так швидко, як нам би хотілося, але ми не маємо права опускати рук і не зробимо цього, – наголосив Володимир Зеленський. Поширити

На переконання українського лідера, сьогодні вкрай важливо зберегти увагу світу до наших зусиль у боротьбі за свободу та свою державу.

Він звернув увагу на те, що саме світові медіа відіграють ключову роль в консолідації міжнародної підтримки України.

Що Буданов говорить про можливу тривалість війни

Як прогнозує шеф української розвідки Кирило Буданов, російсько-українська війна може тривати доволі довго, адже, як відомо, офіційна Москва, не планує виконувати вимоги команди Володимира Зеленського щодо початку мирних переговорів.

Глава ГУР також припустив, що де-юре ця війна може ніколи не закінчитися.