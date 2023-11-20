Чи довго триватиме війна в Україні — попередження Зеленського
Категорія
Україна
Дата публікації

Чи довго триватиме війна в Україні — попередження Зеленського

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський

За словами глави держави Володимира Зеленського, не лише українцям, а й усій міжнародній спільноті потрібно змиритися з думкою, що війна закінчиться не так швидко, як нам би хотілося.

Зеленський виступив з новою заявою про тривалість війни

Президент України провів зустріч з генеральним директором Fox Corporation Лакланом Мердоком та журналістами видань Fox News Бенджаміном Холлом та The Sun Жеромом Старкі.

Володимир Зеленський розповів їм про ситуацію на полі бою, а також про виклики, з якими стикають наші Збройні сили.

Український лідер поскаржився на те, що у світі до російсько-української війни з незрозумілих йому причин “ставляться, як до кіно, та очікують, що в подіях не буде довгих пауз".

Як зазначає глава держави, люди у різних куточках світу розраховують на те, що "картинка перед очима завжди змінюватиметься, щодня будуть якісь сюрпризи".

Але для нас, для наших воїнів це не кіно. Це – наші життя. Це щоденна важка праця. І завершиться все не так швидко, як нам би хотілося, але ми не маємо права опускати рук і не зробимо цього, – наголосив Володимир Зеленський.

На переконання українського лідера, сьогодні вкрай важливо зберегти увагу світу до наших зусиль у боротьбі за свободу та свою державу.

Він звернув увагу на те, що саме світові медіа відіграють ключову роль в консолідації міжнародної підтримки України.

Що Буданов говорить про можливу тривалість війни

Як прогнозує шеф української розвідки Кирило Буданов, російсько-українська війна може тривати доволі довго, адже, як відомо, офіційна Москва, не планує виконувати вимоги команди Володимира Зеленського щодо початку мирних переговорів.

Глава ГУР також припустив, що де-юре ця війна може ніколи не закінчитися.

Цей сценарій дуже вірогідний і тут, тому що у Росії значні територіальні апетити щодо України, що стосуються не лише Криму. Звичайно, ці апетити ніхто не збирається задовольняти, – пояснив свій прогноз Кирило Буданов.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Буде Третя світова війна. Сенатор США б'є на сполох через зміну політики щодо України
Піт Рікеттс
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Чи довго триватиме війна в Україні — прогноз Шольца
Олаф Шольц
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Повалення Путіна та громадянська війна. "Фортуна" з РДК назвав цілі добровольців — відео
Фортуна з РДК

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм