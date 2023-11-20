Чи довго триватиме війна в Україні — попередження Зеленського

За словами глави держави Володимира Зеленського, не лише українцям, а й усій міжнародній спільноті потрібно змиритися з думкою, що війна закінчиться не так швидко, як нам би хотілося.
Зеленський виступив з новою заявою про тривалість війни
Президент України провів зустріч з генеральним директором Fox Corporation Лакланом Мердоком та журналістами видань Fox News Бенджаміном Холлом та The Sun Жеромом Старкі.
Володимир Зеленський розповів їм про ситуацію на полі бою, а також про виклики, з якими стикають наші Збройні сили.
Український лідер поскаржився на те, що у світі до російсько-української війни з незрозумілих йому причин “ставляться, як до кіно, та очікують, що в подіях не буде довгих пауз".
Як зазначає глава держави, люди у різних куточках світу розраховують на те, що "картинка перед очима завжди змінюватиметься, щодня будуть якісь сюрпризи".
На переконання українського лідера, сьогодні вкрай важливо зберегти увагу світу до наших зусиль у боротьбі за свободу та свою державу.
Він звернув увагу на те, що саме світові медіа відіграють ключову роль в консолідації міжнародної підтримки України.
Що Буданов говорить про можливу тривалість війни
Як прогнозує шеф української розвідки Кирило Буданов, російсько-українська війна може тривати доволі довго, адже, як відомо, офіційна Москва, не планує виконувати вимоги команди Володимира Зеленського щодо початку мирних переговорів.
Глава ГУР також припустив, що де-юре ця війна може ніколи не закінчитися.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-