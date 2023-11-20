Долго ли будет продолжаться война в Украине — предупреждение Зеленского

По словам главы государства Владимира Зеленского, не только украинцам, но всему международному сообществу нужно смириться с мыслью о том, что война закончится не так быстро, как нам бы хотелось.

Зеленский выступил с новым заявлением о продолжительности войны

Президент Украины провел встречу с генеральным директором Fox Corporation Лакланом Мердоком и журналистами изданий Fox News Бенджамином Холлом и The Sun Жеромом Старки.

Владимир Зеленский рассказал им о ситуации на поле боя, а также о вызовах, с которыми сталкиваются наши Вооруженные силы.

Украинский лидер пожаловался на то, что в мире к российско-украинской войне по непонятным ему причинам "относятся, как к кино, и ожидают, что в событиях не будет долгих пауз".

Как отмечает глава государства, люди в разных уголках мира рассчитывают на то, что "картинка перед глазами будет всегда меняться, каждый день будут какие-то сюрпризы".

Но для нас, для наших воинов, это не кино. Это – наши жизни. Это ежедневный тяжелый труд. И завершится все не так быстро, как нам хотелось бы, но мы не имеем права опускать рук и не сделаем этого, – подчеркнул Владимир Зеленский. Поделиться

По мнению украинского лидера, сегодня крайне важно сохранить внимание мира к нашим усилиям в борьбе за свободу и свое государство.

Он обратил внимание на то, что именно мировые медиа играют ключевую роль в консолидации международной поддержки Украины.

Что Буданов говорит о возможной продолжительности войны

Как прогнозирует шеф украинской разведки Кирилл Буданов, российско-украинская война может продолжаться довольно долго, ведь, как известно, официальная Москва не планирует выполнять требования команды Владимира Зеленского относительно начала мирных переговоров.

Глава ГУР также предположил, что де-юре война может никогда не закончиться.