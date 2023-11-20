Долго ли будет продолжаться война в Украине — предупреждение Зеленского

По словам главы государства Владимира Зеленского, не только украинцам, но всему международному сообществу нужно смириться с мыслью о том, что война закончится не так быстро, как нам бы хотелось.
Зеленский выступил с новым заявлением о продолжительности войны
Президент Украины провел встречу с генеральным директором Fox Corporation Лакланом Мердоком и журналистами изданий Fox News Бенджамином Холлом и The Sun Жеромом Старки.
Владимир Зеленский рассказал им о ситуации на поле боя, а также о вызовах, с которыми сталкиваются наши Вооруженные силы.
Украинский лидер пожаловался на то, что в мире к российско-украинской войне по непонятным ему причинам "относятся, как к кино, и ожидают, что в событиях не будет долгих пауз".
Как отмечает глава государства, люди в разных уголках мира рассчитывают на то, что "картинка перед глазами будет всегда меняться, каждый день будут какие-то сюрпризы".
По мнению украинского лидера, сегодня крайне важно сохранить внимание мира к нашим усилиям в борьбе за свободу и свое государство.
Он обратил внимание на то, что именно мировые медиа играют ключевую роль в консолидации международной поддержки Украины.
Что Буданов говорит о возможной продолжительности войны
Как прогнозирует шеф украинской разведки Кирилл Буданов, российско-украинская война может продолжаться довольно долго, ведь, как известно, официальная Москва не планирует выполнять требования команды Владимира Зеленского относительно начала мирных переговоров.
Глава ГУР также предположил, что де-юре война может никогда не закончиться.
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