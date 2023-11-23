Війна ускладнює проведення передвиборчої кампанії Путіна — NYT

Що відомо про плани Путіна стосовно виборів

За інформацією журналістів видання, президентські вибори в Росії у березні наступного року будуть дуже важливими для Путіна, оскільки він майже гарантовано планує брати в них участь.

Проте майбутні президентські вибори будуть важливими. Це перші вибори після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Це було найголовніше рішення Путіна відтоді, як він уперше увійшов в Кремль як лідер своєї країни два десятиліття тому, - йдеться у матеріалі видання. Поширити

Зазначається, що вибори безпосередньо пов’язані зі стратегію кремлівського диктатора щодо війни проти України у наступному році.

Наразі дуже цікавим залишається те, чи віддасть Путін наказ про проведення ще однієї масштабної мобілізації, яка не матиме широкої підтримки серед росіян.

Однак мобілізацію може бути оголошено вже і після того, як диктатор в черговий раз обійме посаду президента РФ.

Що заважає беззаперечному проведенню Путіним псевдовиборів

Аналітик російської політики для видання Meduza Андрій Перцей заявив, що війна і мобілізація стають все більш непопулярними серед росіян. Вони викликають у людей "занепокоєння".

На думку професора політології Європейського університету в Санкт-Петербурзі Грігорія Голосова, кремлівський диктатор прагне переконатись, що ніхто не взмозі поставити під сумнів легітимність його влади, і насамперед, мова йде про різні угруповання всередині правлячого класу країни.

Голосов підкреслив, що і пересічні росіяни і політики усвідомлюють, що справжнього політичного суперництва в Росії не було вже багато років. Водночас великої різниці між справжньою легітимністю та її імітацією в країні немає.

Аналітик зазначив, що внутрішню кризу, якщо така виникне, Путіну допоможе пережити навіть видима легітимність

Очікується, що у виборах візьмуть участь ще кілька кандидатів, зокрема представники Компартії і націоналістичної ЛДПР, які і в минулому грали роль зручних "суперників" для російського президента. Кремль також може дозволити ліберальному кандидату взяти участь у перегонах. Хоча, на думку експертів, це питання залишається відкритим, оскільки будь-який такий кандидат, найімовірніше, буде виступати проти війни в Україні, - йдеться у матеріалі видання. Поширити

Андрій Перцев наголошує, що війна негативно впливає на путінську президентську кампанію. У Кремлі знають про зміну настроїв.

За словами аналітика, хоча російський диктатор залишається глибоко зацікавленим у війні, його адміністрація помітно зміщує свій порядок денний в бік більш приземлених питань, таких як розвиток інфраструктури країни.

Зазначається, що перед початком виборчої кампанії уряд РФ організував в Москві величезну виставку під назвою "Росія".

Було створено 500-метровий відеотунель, який демонструє різні досягнення країни за часів правління Путіна, такі як будівництво багатоквартирних будинків і автомагістралей.

Примітно, що жодної згадки про війну РФ проти України в цьому відеотунелі немає.