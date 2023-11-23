Війна ускладнює проведення передвиборчої кампанії Путіна — NYT
Категорія
Політика
Дата публікації

Війна ускладнює проведення передвиборчої кампанії Путіна — NYT

Володимир Путін
Джерело:  The New York Times

Розв'язана Кремлем злочинна війна проти України значно ускладнює проведення передвиборчої кампанії російського диктатора та військового злочинця Володимира Путіна.

Що відомо про плани Путіна стосовно виборів

За інформацією журналістів видання, президентські вибори в Росії у березні наступного року будуть дуже важливими для Путіна, оскільки він майже гарантовано планує брати в них участь.

Проте майбутні президентські вибори будуть важливими. Це перші вибори після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Це було найголовніше рішення Путіна відтоді, як він уперше увійшов в Кремль як лідер своєї країни два десятиліття тому, - йдеться у матеріалі видання.

Зазначається, що вибори безпосередньо пов’язані зі стратегію кремлівського диктатора щодо війни проти України у наступному році.

Наразі дуже цікавим залишається те, чи віддасть Путін наказ про проведення ще однієї масштабної мобілізації, яка не матиме широкої підтримки серед росіян.

Однак мобілізацію може бути оголошено вже і після того, як диктатор в черговий раз обійме посаду президента РФ.

Що заважає беззаперечному проведенню Путіним псевдовиборів

Аналітик російської політики для видання Meduza Андрій Перцей заявив, що війна і мобілізація стають все більш непопулярними серед росіян. Вони викликають у людей "занепокоєння". 

На думку професора політології Європейського університету в Санкт-Петербурзі Грігорія Голосова, кремлівський диктатор прагне переконатись, що ніхто не взмозі поставити під сумнів легітимність його влади, і насамперед, мова йде про різні угруповання всередині правлячого класу країни.

Голосов підкреслив, що і пересічні росіяни і політики усвідомлюють, що справжнього політичного суперництва в Росії не було вже багато років. Водночас великої різниці між справжньою легітимністю та її імітацією в країні немає.

Аналітик зазначив, що внутрішню кризу, якщо така виникне, Путіну допоможе пережити навіть видима легітимність

Очікується, що у виборах візьмуть участь ще кілька кандидатів, зокрема представники Компартії і націоналістичної ЛДПР, які і в минулому грали роль зручних "суперників" для російського президента. Кремль також може дозволити ліберальному кандидату взяти участь у перегонах. Хоча, на думку експертів, це питання залишається відкритим, оскільки будь-який такий кандидат, найімовірніше, буде виступати проти війни в Україні, - йдеться у матеріалі видання.

Андрій Перцев наголошує, що війна негативно впливає на путінську президентську кампанію. У Кремлі знають про зміну настроїв.

За словами аналітика, хоча російський диктатор залишається глибоко зацікавленим у війні, його адміністрація помітно зміщує свій порядок денний в бік більш приземлених питань, таких як розвиток інфраструктури країни. 

Зазначається, що перед початком виборчої кампанії уряд РФ організував в Москві величезну виставку під назвою "Росія".

Було створено 500-метровий відеотунель, який демонструє різні досягнення країни за часів правління Путіна, такі як будівництво багатоквартирних будинків і автомагістралей.

Примітно, що жодної згадки про війну РФ проти України в цьому відеотунелі немає.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Це трагедія. Путін заговорив про закінчення бойових дій в Україні
Володимир Путін
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Путін прилетів до Лукашенка. Яка мета візиту диктатора
Лукашенко та Путін

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм