Війна ускладнює проведення передвиборчої кампанії Путіна — NYT

Розв'язана Кремлем злочинна війна проти України значно ускладнює проведення передвиборчої кампанії російського диктатора та військового злочинця Володимира Путіна.
Що відомо про плани Путіна стосовно виборів
За інформацією журналістів видання, президентські вибори в Росії у березні наступного року будуть дуже важливими для Путіна, оскільки він майже гарантовано планує брати в них участь.
Зазначається, що вибори безпосередньо пов’язані зі стратегію кремлівського диктатора щодо війни проти України у наступному році.
Наразі дуже цікавим залишається те, чи віддасть Путін наказ про проведення ще однієї масштабної мобілізації, яка не матиме широкої підтримки серед росіян.
Однак мобілізацію може бути оголошено вже і після того, як диктатор в черговий раз обійме посаду президента РФ.
Що заважає беззаперечному проведенню Путіним псевдовиборів
Аналітик російської політики для видання Meduza Андрій Перцей заявив, що війна і мобілізація стають все більш непопулярними серед росіян. Вони викликають у людей "занепокоєння".
На думку професора політології Європейського університету в Санкт-Петербурзі Грігорія Голосова, кремлівський диктатор прагне переконатись, що ніхто не взмозі поставити під сумнів легітимність його влади, і насамперед, мова йде про різні угруповання всередині правлячого класу країни.
Голосов підкреслив, що і пересічні росіяни і політики усвідомлюють, що справжнього політичного суперництва в Росії не було вже багато років. Водночас великої різниці між справжньою легітимністю та її імітацією в країні немає.
Аналітик зазначив, що внутрішню кризу, якщо така виникне, Путіну допоможе пережити навіть видима легітимність
Андрій Перцев наголошує, що війна негативно впливає на путінську президентську кампанію. У Кремлі знають про зміну настроїв.
За словами аналітика, хоча російський диктатор залишається глибоко зацікавленим у війні, його адміністрація помітно зміщує свій порядок денний в бік більш приземлених питань, таких як розвиток інфраструктури країни.
Зазначається, що перед початком виборчої кампанії уряд РФ організував в Москві величезну виставку під назвою "Росія".
Було створено 500-метровий відеотунель, який демонструє різні досягнення країни за часів правління Путіна, такі як будівництво багатоквартирних будинків і автомагістралей.
Примітно, що жодної згадки про війну РФ проти України в цьому відеотунелі немає.
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