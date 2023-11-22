Це трагедія. Путін заговорив про закінчення бойових дій в Україні

Російський диктатор Володимир Путін під час онлайн-саміту G20 неочікувано для всіх заявив, що потрібно шукати шляхи для закінчення війни в Україні.

Путін цинічно назвав війну в Україні трагедією

Очільник Кремля раптово вирішив порозмірковувати про війну, яку він розв’язав проти українського народу.

Деякі колеги вже у своїх виступах говорили про те, що їх вражає агресія Росії, яка триває в Україні. Так, звичайно, воєнні дії – це завжди трагедія конкретних людей, конкретних сімей, та й країни загалом. І, безумовно, ми маємо думати про те, як припинити цю трагедію", – сказав диктатор. Поширити

Що саме він планує робити, щоб війна закінчилася якомога скоріше, — президент РФ не уточнив.

Не обійшлося й без традиційної брехні. Так, очільник Кремля почав стверджувати, що офіційна Москва, мовляв, ніколи не відмовлялася від мирних переговорів з Україною.

Це не Росія, а Україна публічно оголосила про те, що вона виходить із переговорного процесу. І мало того, було підписано указ, декрет глави держави, який забороняє вести з Росією такі переговори, – бреше Путін. Поширити

Ба більше, російський диктатор видав, що стрес, з яким зіткнулася світова економіка, є наслідком "непродуманої макроекономічної політики деяких держав", а не вторгнення РФ в Україну, яке сам Путін вважає "спробою домогтися справедливості".

Що відомо про онлайн-саміт G20

Що важливо розуміти, онлайн-зустріч “Великої двадцятки” 22 листопада стала першим заходом G20, учасником якого став диктатор Путін із початку вторгнення в Україну.

Варто звернути увагу на те, що на зустрічі не було американського та китайського президентів Джо Байдена й Сі Цзіньпіна.

Як відомо, очільник Кремля не брав участі в очному саміті лідерів G20, який відбувся 9–10 вересня у Нью-Делі.

Там країну-агресорку представляв скандальний очільник МЗС РФ Сергій Лавров.