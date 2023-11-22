Це трагедія. Путін заговорив про закінчення бойових дій в Україні

Російський диктатор Володимир Путін під час онлайн-саміту G20 неочікувано для всіх заявив, що потрібно шукати шляхи для закінчення війни в Україні.
Путін цинічно назвав війну в Україні трагедією
Очільник Кремля раптово вирішив порозмірковувати про війну, яку він розв’язав проти українського народу.
Що саме він планує робити, щоб війна закінчилася якомога скоріше, — президент РФ не уточнив.
Не обійшлося й без традиційної брехні. Так, очільник Кремля почав стверджувати, що офіційна Москва, мовляв, ніколи не відмовлялася від мирних переговорів з Україною.
Ба більше, російський диктатор видав, що стрес, з яким зіткнулася світова економіка, є наслідком "непродуманої макроекономічної політики деяких держав", а не вторгнення РФ в Україну, яке сам Путін вважає "спробою домогтися справедливості".
Що відомо про онлайн-саміт G20
Що важливо розуміти, онлайн-зустріч “Великої двадцятки” 22 листопада стала першим заходом G20, учасником якого став диктатор Путін із початку вторгнення в Україну.
Варто звернути увагу на те, що на зустрічі не було американського та китайського президентів Джо Байдена й Сі Цзіньпіна.
Як відомо, очільник Кремля не брав участі в очному саміті лідерів G20, який відбувся 9–10 вересня у Нью-Делі.
Там країну-агресорку представляв скандальний очільник МЗС РФ Сергій Лавров.
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