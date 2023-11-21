У Кремлі відреагували на заяву Зеленського щодо ліквідації Путіна

Прессекретар президента країни-агресора Дмитро Пєсков прокоментував відповідь президента Володимира Зеленського таблоїду The Sun щодо права України ліквідувати Володимира Путіна, якщо буде така можливість, бо йдеться про захист України.

Що сказали у Кремлі щодо права України на ліквідацію Путіна

Здійснювали замахи словесно на Путіна багато разів з України. На найрізноманітніших рівнях. Ми прекрасно усвідомлюємо це. І нічого в них (України – ред.) не вийде, - сказав Пєсков. Поширити

Він також повторив, що Кремль впевнений у тому, що Росія у загарбницькій війні проти України досягне своїх цілей.

Що сказав Зеленський

Перед цим президент Володимир Зеленський в інтерв’ю The Sun заявив, що Росія не полишає намірів будь-яким способом усунути українського президента, і Україна своєю чергою також може ліквідувати Путіна, якщо буде така можливість, бо йдеться про захист країни.

На питання, чи скористається Україна шансом вбити Путіна, якщо випаде така можливість, Зеленський відповів: "Це війна − і Україна має всі права захищати свою землю".