У Кремлі відреагували на заяву Зеленського щодо ліквідації Путіна

Прессекретар президента країни-агресора Дмитро Пєсков прокоментував відповідь президента Володимира Зеленського таблоїду The Sun щодо права України ліквідувати Володимира Путіна, якщо буде така можливість, бо йдеться про захист України.
Що сказали у Кремлі щодо права України на ліквідацію Путіна
Він також повторив, що Кремль впевнений у тому, що Росія у загарбницькій війні проти України досягне своїх цілей.
Що сказав Зеленський
Перед цим президент Володимир Зеленський в інтерв’ю The Sun заявив, що Росія не полишає намірів будь-яким способом усунути українського президента, і Україна своєю чергою також може ліквідувати Путіна, якщо буде така можливість, бо йдеться про захист країни.
На питання, чи скористається Україна шансом вбити Путіна, якщо випаде така можливість, Зеленський відповів: "Це війна − і Україна має всі права захищати свою землю".
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