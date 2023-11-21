В Кремле отреагировали на заявление Зеленского о ликвидации Путина
Категория
Мир
Дата публикации

В Кремле отреагировали на заявление Зеленского о ликвидации Путина

Путин
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Источник:  online.ua

Пресссекретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков прокомментировал ответ президента Владимира Зеленского таблоида The Sun о праве Украины ликвидировать Владимира Путина, если будет такая возможность, потому что речь идет о защите Украины.

Что сказали в Кремле о праве Украины на ликвидацию Путина

Совершали покушения словесно на Путина много раз из Украины. На самых разных уровнях. Мы прекрасно отдаем себе в этом отчет. И ничего у них (Украина – ред.) не получится, - сказал Песков.

Он также повторил, что Кремль уверен в том, что Россия в захватнической войне против Украины достигнет своих целей.

Что сказал Зеленский

Перед этим президент Владимир Зеленский в интервью The Sun заявил, что Россия не оставляет намерений каким-либо способом устранить украинского президента, и Украина в свою очередь также может ликвидировать Путина, если будет такая возможность, потому что речь идет о защите страны.

На вопрос, воспользуется ли Украина шансом убить Путина, если представится такая возможность, Зеленский ответил: "Это война – и Украина имеет все права защищать свою землю".

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