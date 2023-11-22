Это трагедия. Путин заговорил об окончании боевых действий в Украине

Российский диктатор Владимир Путин во время онлайн-саммита G20 неожиданно для всех заявил, что нужно искать пути для окончания войны в Украине.

Путин цинично назвал войну в Украине трагедией

Глава Кремля внезапно решил поразмышлять о войне, которую он развязал против украинского народа.

Некоторые коллеги уже в своих выступлениях говорили о том, что их поражает продолжающаяся в Украине агрессия России. Да, конечно, военные действия – это всегда трагедия конкретных людей, конкретных семей, да и страны в целом. И, безусловно, мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию, – сказал диктатор. Поделиться

Что именно он планирует делать, чтобы война закончилась как можно быстрее, президент РФ не уточнил.

Не обошлось и без традиционной лжи. Так, глава Кремля начал утверждать, что официальная Москва, мол, никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной.

Это не Россия, а Украина публично объявила о том, что она выходит из переговорного процесса. И мало того, был подписан указ, декрет главы государства, запрещающий вести с Россией такие переговоры, – лжет Путин. Поделиться

Более того, российский диктатор добавил, что стресс, с которым столкнулась мировая экономика, является следствием "непродуманной макроэкономической политики некоторых государств", а не вторжение РФ в Украину, которое сам Путин считает "попыткой добиться справедливости".

Что известно об онлайн-саммите G20

Что важно понимать, онлайн-встреча “Большой двадцатки” 22 ноября стала первым мероприятием G20, участником которого стал диктатор Путин с начала вторжения в Украину.

Следует обратить внимание на то, что на встрече не было американского и китайского президентов Джо Байдена и Си Цзиньпина.

Как известно, глава Кремля не участвовал в очном саммите лидеров G20, который прощел 9–10 сентября в Нью-Дели.

Там страну-агрессорку представлял скандальный глава МИД РФ Сергей Лавров.