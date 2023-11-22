Это трагедия. Путин заговорил об окончании боевых действий в Украине

Российский диктатор Владимир Путин во время онлайн-саммита G20 неожиданно для всех заявил, что нужно искать пути для окончания войны в Украине.
Путин цинично назвал войну в Украине трагедией
Глава Кремля внезапно решил поразмышлять о войне, которую он развязал против украинского народа.
Что именно он планирует делать, чтобы война закончилась как можно быстрее, президент РФ не уточнил.
Не обошлось и без традиционной лжи. Так, глава Кремля начал утверждать, что официальная Москва, мол, никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной.
Более того, российский диктатор добавил, что стресс, с которым столкнулась мировая экономика, является следствием "непродуманной макроэкономической политики некоторых государств", а не вторжение РФ в Украину, которое сам Путин считает "попыткой добиться справедливости".
Что известно об онлайн-саммите G20
Что важно понимать, онлайн-встреча “Большой двадцатки” 22 ноября стала первым мероприятием G20, участником которого стал диктатор Путин с начала вторжения в Украину.
Следует обратить внимание на то, что на встрече не было американского и китайского президентов Джо Байдена и Си Цзиньпина.
Как известно, глава Кремля не участвовал в очном саммите лидеров G20, который прощел 9–10 сентября в Нью-Дели.
Там страну-агрессорку представлял скандальный глава МИД РФ Сергей Лавров.
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