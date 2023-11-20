Расследователи обнаружили еще две суперяхты Путина — фото и видео

Журналистам-расследователям из центра "Досье" удалось обнаружить еще две суперяхты, которыми пользуются российский диктатор Владимир Путин, а также близкие к президенту РФ люди.

У Путина насчитали уже 10 яхт

По словам расследователей, последние обнаруженные яхты – это 71-метровая Victoria и 38-метровая лодка Orion, которая ее сопровождает.

Как удалось узнать, строительство Victoria происходило на верфях военного завода "Севмаш" вместе с лодкой Graceful.

Следует обратить внимание на то, что прямо сейчас ее ремонтируют на турецкой верфи, которая готовит корабли для военного флота Турции – члена НАТО.

Яхту Victoria называют флагманом черноморской флотилии Путина. 21 октября Victoria вышла из Сочи и через два дня пришвартовалась к западу от верфи в Стамбуле. Утром 25 октября судно переместилось, отключило передатчик (AIS) и перестало появляться на картах профильных сервисов. Поделиться

Чтобы найти эту яхту главы Кремля, команда "Досье" использовала беспилотник.

Расследователи заметили отличительную черту корабля – прописную букву V.

Яхта Путина "Victoria" (Фото: Досье)

По предварительным данным, Victoria может взять на борт 28 человек, но сообщают, что обычно на судне 11-15 человек команды и до шести пассажиров. Стоимость судна составляет примерно 50 млн долларов.

Кроме того, указано, что Victoria базируется в Сочи и периодически доходит до мыса Идокопас, где расположен дворец российского диктатора.

Путина ни разу не видели на борту Victoria

Расследователи обращают внимание, что российского диктатора не фотографировали на борту Victoria, поэтому нет прямых документальных доказательств, что это его судно.

Но, как и в случае с другими яхтами президента, есть немало косвенных подтверждений: это и специально подобранный экипаж, и маршрут корабля, пролегающий рядом с дворцом главы государства, и формальный собственник, и необычная история строительства. Поделиться

Что важно понимать, после того, как в Италии арестовали яхту Scheherazade, Victoria стала самой большой яхтой, связанной с главой Кремля, в Черном море.