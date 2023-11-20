Расследователи обнаружили еще две суперяхты Путина — фото и видео

Журналистам-расследователям из центра "Досье" удалось обнаружить еще две суперяхты, которыми пользуются российский диктатор Владимир Путин, а также близкие к президенту РФ люди.
У Путина насчитали уже 10 яхт
По словам расследователей, последние обнаруженные яхты – это 71-метровая Victoria и 38-метровая лодка Orion, которая ее сопровождает.
Как удалось узнать, строительство Victoria происходило на верфях военного завода "Севмаш" вместе с лодкой Graceful.
Следует обратить внимание на то, что прямо сейчас ее ремонтируют на турецкой верфи, которая готовит корабли для военного флота Турции – члена НАТО.
Чтобы найти эту яхту главы Кремля, команда "Досье" использовала беспилотник.
Расследователи заметили отличительную черту корабля – прописную букву V.
По предварительным данным, Victoria может взять на борт 28 человек, но сообщают, что обычно на судне 11-15 человек команды и до шести пассажиров. Стоимость судна составляет примерно 50 млн долларов.
Кроме того, указано, что Victoria базируется в Сочи и периодически доходит до мыса Идокопас, где расположен дворец российского диктатора.
Путина ни разу не видели на борту Victoria
Расследователи обращают внимание, что российского диктатора не фотографировали на борту Victoria, поэтому нет прямых документальных доказательств, что это его судно.
Что важно понимать, после того, как в Италии арестовали яхту Scheherazade, Victoria стала самой большой яхтой, связанной с главой Кремля, в Черном море.
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