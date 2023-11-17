Песков опозорился абсурдным заявлением о преемнике Путина

Неизменный представитель Кремля Дмитрий Песков в своем стиле дал понять россиянам, что им не удастся избавиться диктатуры Владимира Путина после президентских выборов в 2024 году.
Песков намекнул, что Путин останется президентом РФ
По словам пресс-секретаря российского диктатора, следующий глава страны-агрессорки будет "таким же" как Владимир Путин или "другим, но таким же".
Журналисты поинтересовались у Дмитрия Пескова, каким должен быть президент после Владимира Путина, Песков лаконично ответил: "Таким же".
На уточняющий вопрос, возможно ли это, он ответил, что следующий президент может быть "другим, но таким же", как Путин.
Более того, спикер Кремля добавил, что "не сомневается в победе" Путина на выборах.
Пока приспешник диктатора не объяснил свои новые абсурдные заявления.
Чего ждать от президентских выборов в России
Информация агентства Reuters обращает внимание на то, что глава Кремля Владимир Путин решил участвовать в мартовских президентских выборах, что позволит ему оставаться у власти в России по меньшей мере до 2030 года.
По словам инсайдеров журналистов, диктатор принял это решение недавно и объявит о нем в ближайшее время.
Что важно понимать, Владимир Путин, которому Борис Ельцин передал президентский пост в последний день 1999 года, возглавляет страну-агрессорку дольше любого другого российского правителя со времен Иосифа Сталина.
Действующему диктатору даже удалось превзойти 18-летний срок пребывания в должности Леонида Брежнева.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-