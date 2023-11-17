Песков опозорился абсурдным заявлением о преемнике Путина
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Песков опозорился абсурдным заявлением о преемнике Путина

Дмитрий Песков
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Источник:  online.ua

Неизменный представитель Кремля Дмитрий Песков в своем стиле дал понять россиянам, что им не удастся избавиться диктатуры Владимира Путина после президентских выборов в 2024 году.

Песков намекнул, что Путин останется президентом РФ

По словам пресс-секретаря российского диктатора, следующий глава страны-агрессорки будет "таким же" как Владимир Путин или "другим, но таким же".

Журналисты поинтересовались у Дмитрия Пескова, каким должен быть президент после Владимира Путина, Песков лаконично ответил: "Таким же".

На уточняющий вопрос, возможно ли это, он ответил, что следующий президент может быть "другим, но таким же", как Путин.

Более того, спикер Кремля добавил, что "не сомневается в победе" Путина на выборах.

Пока приспешник диктатора не объяснил свои новые абсурдные заявления.

Чего ждать от президентских выборов в России

Информация агентства Reuters обращает внимание на то, что глава Кремля Владимир Путин решил участвовать в мартовских президентских выборах, что позволит ему оставаться у власти в России по меньшей мере до 2030 года.

По словам инсайдеров журналистов, диктатор принял это решение недавно и объявит о нем в ближайшее время.

Для Путина выборы являются формальностью: если он будет баллотироваться – при поддержке государства, государственных СМИ и почти полном отсутствии инакомыслия в обществе, он наверняка победит, - пишет Reuters.

Что важно понимать, Владимир Путин, которому Борис Ельцин передал президентский пост в последний день 1999 года, возглавляет страну-агрессорку дольше любого другого российского правителя со времен Иосифа Сталина.

Действующему диктатору даже удалось превзойти 18-летний срок пребывания в должности Леонида Брежнева.

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