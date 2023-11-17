Пєсков зганьбився абсурдною заявою про наступника Путіна

Незмінний речник Кремля Дмитро Пєсков у своєму стилі дав зрозуміти росіянам, що їм не вдасться втекти від диктатури Володимира Путіна після президентських виборів у 2024 році.

Пєсков натякнув, що Путін залишиться президентом РФ

За словами прессекретаря російського диктатора, наступний глава країни-агресорки буде "таким самим" як Володимир Путін або "іншим, але таким самим".

Журналісти поцікавилися у Дмитра Пєскова, яким має бути президент після Володимира Путіна, Пєсков лаконічно відповів: "Таким самим".

На уточнююче запитання, чи можливо це, він відповів, що наступний президент може бути "іншим, але таким самим", як Путін.

Ба більше спікер Кремля додав, що "не сумнівається в перемозі" Путіна на виборах.

Поки поплічник диктатора не пояснив свої нові абсурдні заяви.

Чого очікувати від президентських виборів в Росії

Інформація агенція Reuters звертає увагу на те, що очільник Кремля Володимир Путін вирішив брати участь у березневих президентських виборах, що дозволить йому залишатися при владі в Росії щонайменше до 2030 року.

За словами інсайдерів журналістів, диктатор ухвалив це рішення нещодавно та оголосить про нього найближчим часом.

Для Путіна вибори є формальністю: якщо він балотуватиметься – за підтримки держави, державних ЗМІ та майже повної відсутності інакомислення в суспільстві, він напевно переможе, - пише Reuters. Поширити

Що важливо розуміти, Володимир Путін, якому Борис Єльцин передав президентську посаду в останній день 1999 року, очолює країну-агресорку довше, ніж будь-який інший російський правитель з часів Йосипа Сталіна.

Чинному диктатору навіть вдалося перевершити 18-річний термін перебування на посаді Леоніда Брежнєва.