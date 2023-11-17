Пєсков зганьбився абсурдною заявою про наступника Путіна

Незмінний речник Кремля Дмитро Пєсков у своєму стилі дав зрозуміти росіянам, що їм не вдасться втекти від диктатури Володимира Путіна після президентських виборів у 2024 році.
Пєсков натякнув, що Путін залишиться президентом РФ
За словами прессекретаря російського диктатора, наступний глава країни-агресорки буде "таким самим" як Володимир Путін або "іншим, але таким самим".
Журналісти поцікавилися у Дмитра Пєскова, яким має бути президент після Володимира Путіна, Пєсков лаконічно відповів: "Таким самим".
На уточнююче запитання, чи можливо це, він відповів, що наступний президент може бути "іншим, але таким самим", як Путін.
Ба більше спікер Кремля додав, що "не сумнівається в перемозі" Путіна на виборах.
Поки поплічник диктатора не пояснив свої нові абсурдні заяви.
Чого очікувати від президентських виборів в Росії
Інформація агенція Reuters звертає увагу на те, що очільник Кремля Володимир Путін вирішив брати участь у березневих президентських виборах, що дозволить йому залишатися при владі в Росії щонайменше до 2030 року.
За словами інсайдерів журналістів, диктатор ухвалив це рішення нещодавно та оголосить про нього найближчим часом.
Що важливо розуміти, Володимир Путін, якому Борис Єльцин передав президентську посаду в останній день 1999 року, очолює країну-агресорку довше, ніж будь-який інший російський правитель з часів Йосипа Сталіна.
Чинному диктатору навіть вдалося перевершити 18-річний термін перебування на посаді Леоніда Брежнєва.
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