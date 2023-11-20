Розслідувачі знайшли ще дві супер'яхти Путіна — фото та відео
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Розслідувачі знайшли ще дві супер'яхти Путіна — фото та відео

Володимир Путін
Джерело:  online.ua

Журналістам-розслідувачам з центру "Досьє" вдалося виявити ще дві супер'яхти, якими користуються російський диктатор Володимир Путін, а також люди, які близькі до президента РФ.

У Путіна нарахували уже 10 яхт

За словами розслідувачів, останні виявлені яхти − це 71-метрова Victoria і 38-метровий човен Orion, який її супроводжує.

Як вдалося дізнатися, будівництво Victoria відбувалося на верфях військового заводу "Севмаш" разом із човном Graceful.

Варто звернути увагу на те, що просто зараз її ремонтують на турецькій верфі, яка готує кораблі для військового флоту Туреччини − члена НАТО.

Яхту Victoria називають флагманом чорноморської флотилії Путіна. 21 жовтня Victoria вийшла з Сочі і за два дні пришвартувалася на захід від верфі в Стамбулі. Вранці 25 жовтня судно перемістилося в доки, відключило передавач (AIS) і перестало з'являтися на картах профільних сервісів. 

Щоб знайти цю яхту очільника Кремля команда “Досьє” використала безпілотник.

Розслідувачі помітили відмінну рису корабля − велику букву V.

Яхта “Victoria”
Яхта Путіна “Victoria” (Фото: Досьє)

За попередніми даними, Victoria може взяти на борт 28 осіб, але, повідомляють, що зазвичай на судні 11-15 осіб команди і до шести пасажирів. Вартість судна сягає приблизно 50 млн доларів.

Окрім того, наголошується, що Victoria базується в Сочі і періодично доходить до мису Ідокопас, де розташований палац російського диктатора.

Путіна жодного разу не бачили на борту Victoria

Розслідувачі звертають увагу на те, що російського диктатора не фотографували на борту Victoria, тому немає прямих документальних доказів, що це його судно.

Але, як і у випадку з іншими яхтами президента, є чимало непрямих підтверджень: це і спеціально підібраний екіпаж, і маршрут корабля, який пролягає поруч із палацом глави держави, і формальний власник, і незвичайна історія будівництва.

Що важливо розуміти, після того, як в Італії заарештували яхту Scheherazade, Victoria стала найбільшою яхтою, пов'язаною з очільником Кремля, у Чорному морі.

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