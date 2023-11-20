Путин планирует проведение масштабной мобилизации после выборов — Данилов

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, после президентских выборов в России в следующем году кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин планирует объявление масштабной мобилизации, поэтому у Украины буквально несколько месяцев на подготовку.

Что известно о планах Кремля по продолжению войны против Украины

Секретарь СНБО отметил, что после президентских выборов в России в марте следующего года кремлевский режим во главе с диктатором Владимиром Путиным окончательно "зацементируется" и попытается развернуть на полную мощь собственный военный потенциал, абсолютно игнорируя общественное мнение граждан РФ.

Данилов отметил, что у Украины и западных партнеров есть около четырех месяцев на подготовку к новой волне российской агрессии.

Стратегические цели России абсолютно противоположны украинским. Это уничтожение государства Украины и поглощение украинского этноса в рамках "русского мира". Кремль не намерен отказываться от этой цели, готовится к длительной войне, - подчеркнул секретарь СНБО. Поделиться

Он также признал, что Кремль смог адаптироваться к условиям ведения войны в Украине и научился обходить западные санкции.

Преступный кремлевский режим активно вливает заработанные на экспорте энергоресурсов средства на усиление собственного военного комплекса.

Президентские выборы в РФ 17 марта 2024 г. – знаковая дата для Кремля. После очередной интронизации Путина произойдет цементирование режима, по сути, руки будут развязаны. (…) Возможна тотальная мобилизация после президентских выборов 2024 года. (...) Поэтому у Украины и мирового сообщества есть 3-4 месяца для соответствующей подготовки, - предполагает Данилов. Поделиться

Что известно о дальнейших вероятных сценариях развития событий в России

Он отметил, что дальнейшая судьба России остается неопределенной, однако в нынешнем виде под руководством кремлевской путинской диктатуры Россия представляет угрозу не только соседним государствам, но и мировому сообществу.