Путин планирует проведение масштабной мобилизации после выборов — Данилов

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, после президентских выборов в России в следующем году кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин планирует объявление масштабной мобилизации, поэтому у Украины буквально несколько месяцев на подготовку.
Что известно о планах Кремля по продолжению войны против Украины
Секретарь СНБО отметил, что после президентских выборов в России в марте следующего года кремлевский режим во главе с диктатором Владимиром Путиным окончательно "зацементируется" и попытается развернуть на полную мощь собственный военный потенциал, абсолютно игнорируя общественное мнение граждан РФ.
Данилов отметил, что у Украины и западных партнеров есть около четырех месяцев на подготовку к новой волне российской агрессии.
Он также признал, что Кремль смог адаптироваться к условиям ведения войны в Украине и научился обходить западные санкции.
Преступный кремлевский режим активно вливает заработанные на экспорте энергоресурсов средства на усиление собственного военного комплекса.
Что известно о дальнейших вероятных сценариях развития событий в России
Он отметил, что дальнейшая судьба России остается неопределенной, однако в нынешнем виде под руководством кремлевской путинской диктатуры Россия представляет угрозу не только соседним государствам, но и мировому сообществу.
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