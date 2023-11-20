Путін планує проведення масштабної мобілізації після виборів — Данілов

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, після президентських виборів в Росії у наступному році кремлівський диктатор та військовий злочинець Володимир Путін планує оголошення масштабної мобілізації, тож Україна має буквально кілька місяців на підготовку.

Що відомо про плани Кремля щодо продовження війни проти України

Секретар РНБО зазначив, що після президентських виборів у Росії у березні наступного року кремлівський режим на чолі із диктатором Володимиром Путіним остаточно “зацементується” та спробує розгорнути на повну потужність власний військовий потенціал, абсолютно ігноруючи суспільну думку громадян РФ.

Данілов зазначив, що в України та західних партнерів є близько чотирьох місяців на підготовку до нової хвилі російської агресії.

Стратегічні цілі Росії є абсолютно протилежними українським. Це знищення держави Україна та поглинання українського етносу в рамках "руського миру". Кремль не збирається відмовлятися від цієї мети, готується до тривалої війни, - підкреслив секретар РНБО. Поширити

Він також визнав, що Кремль зміг адаптуватись до умов ведення війни в Україні та навчився обходити західні санкції.

Наразі злочинний кремлівський режим активно вливає зароблені на експорті енергоресурсів кошти на підсилення власного військового комплексу.

Президентські вибори в РФ 17 березня 2024 року – знакова дата для Кремля. Після чергової інтронізації Путіна відбудеться цементування режиму, по суті руки будуть розв’язані. (...) Можлива тотальна мобілізація після президентських виборів 2024 року. (...) Тому в України та світової спільноти є 3-4 місяці для відповідної підготовки, - припускає Данілов. Поширити

Що відомо про подальші ймовірні сценарії розвитку подій в Росії

Він зазначив, що подальша доля Росії залишається невизначенною, однак у нинішньому вигляді під керівництвом кремлівської путінської диктатури Росія становить загрозу не тільки для сусідніх держав, а й для світової спільноти.