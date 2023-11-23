Шольц звернувся до Путіна з вимогою стосовно України

Німецький лідер Олаф Шольц заявив журналістам, що під час онлайн-саміту G20 закликав російського диктатора Володимира Путіна забиратися з України.
Європейські лідери продовжують тиснути на Путіна заради завершення війни
Що цікаво, переконати очільника Кремля вивести свої війська з України намагався не лише канцлер ФРН.
Так, з ідентичною вимогою виступила прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні.
За словами Джорджії Мелоні, вона підтримала пропозицію російського диктатора працювати над досягненням миру в Україні.
Попри це політикиня наголосила, що жодні заяви Володимира Путіна не змусять міжнародну спільноту забути про той факт, що в цій війні є агресор та його жертва.
Що сам Путін говорив під час саміту “Великої двадцятки”
Російський диктатор несподівано для всіх почав називати війну РФ проти України трагедією, а також заговорив про те, що її потрібно зупинити.
Однак жодних чітких пропозицій від нього не пролунало.
Окрім того, очільник Кремля вкотре збрехав, що РФ не відмовляється від переговорів з Україною.
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