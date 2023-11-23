Шольц звернувся до Путіна з вимогою стосовно України
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Шольц звернувся до Путіна з вимогою стосовно України

Олаф Шольц
Джерело:  AFP

Німецький лідер Олаф Шольц заявив журналістам, що під час онлайн-саміту G20 закликав російського диктатора Володимира Путіна забиратися з України.

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Що цікаво, переконати очільника Кремля вивести свої війська з України намагався не лише канцлер ФРН.

Так, з ідентичною вимогою виступила прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні.

Я закликав президента Путіна припинити напад на Україну та вивести війська з української території, щоб ця війна нарешті закінчилася, – розповів Олаф Шольц.

За словами Джорджії Мелоні, вона підтримала пропозицію російського диктатора працювати над досягненням миру в Україні.

Попри це політикиня наголосила, що жодні заяви Володимира Путіна не змусять міжнародну спільноту забути про той факт, що в цій війні є агресор та його жертва.

Росії достатньо просто вивести свої війська із захопленої території, – вкотре нагадала Мелоні.

Що сам Путін говорив під час саміту “Великої двадцятки”

Російський диктатор несподівано для всіх почав називати війну РФ проти України трагедією, а також заговорив про те, що її потрібно зупинити.

Однак жодних чітких пропозицій від нього не пролунало.

Деякі колеги вже у своїх виступах говорили про те, що їх вражає агресія Росії, яка триває в Україні. Так, звичайно, воєнні дії – це завжди трагедія конкретних людей, конкретних сімей, та й країни загалом. І, безумовно, ми маємо думати про те, як припинити цю трагедію, – заявив Путін.

Окрім того, очільник Кремля вкотре збрехав, що РФ не відмовляється від переговорів з Україною.

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