Шольц обратился к Путину с требованием касательно Украины

Немецкий лидер Олаф Шольц заявил журналистам, что во время онлайн-саммита G20 призвал российского диктатора Владимира Путина убираться из Украины.

Европейские лидеры продолжают давить на Путина ради завершения войны

Что интересно, убедить главу Кремля вывести свои войска из Украины пытался не только канцлер ФРГ.

Так, с идентичным требованием выступила премьер-министр Италии Джорджия Мелони.

Я призвал президента Путина прекратить нападение на Украину и вывести войска с украинской территории, чтобы эта война наконец-то закончилась, – рассказал Олаф Шольц. Поделиться

По словам Джорджии Мелони, она поддержала предложение российского диктатора работать над достижением мира в Украине.

Несмотря на это, политик подчеркнула, что никакие заявления Владимира Путина не заставят международное сообщество забыть о том факте, что в этой войне есть агрессор и его жертва.

России достаточно просто вывести свои войска с захваченной территории, – в очередной раз напомнила Мелони. Поделиться

Что сам Путин говорил во время саммита Большой двадцатки

Российский диктатор неожиданно для всех начал называть войну РФ против Украины трагедией, а также заговорил о том, что ее нужно остановить.

Однако никаких четких предложений от него не прозвучало.

Некоторые коллеги уже в своих выступлениях говорили о том, что их поражает продолжающаяся в Украине агрессия России. Да, конечно, военные действия – это всегда трагедия конкретных людей, конкретных семей, да и страны в целом. И, безусловно, мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию, – заявил Путин. Поделиться

Кроме того, глава Кремля в очередной раз соврал, что РФ не отказывается от переговоров с Украиной.