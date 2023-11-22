Это было неожиданно. Политтехнолог заметил резкое изменение риторики Путина касательно Украины

Выступление российского диктатора Владимира Путина во время саммита G20 было довольно неоднозначным. На это также обратил внимание российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов.
Что Путин говорил о войне в Украине
По словам эксперта, его больше всего удивил один необычный тезис главы Кремля.
Речь идет о заявлении диктатора, которое звучало дословно так "Украину можно понять, потому что идет война".
По мнению оппозиционера, так резко изменить свою риторику президент РФ мог на фоне проблем, с которыми столкнулась РФ после вторжения в нашу страну.
Он также обратил внимание на то, что российская нефтеперерабатывающая отрасль оказалась на грани технологического кризиса.
По его словам, у страны-агрессорки действительно очень много проблем, однако сказать точно, какая из них спровоцировала смену риторики Путина, - крайне трудно.
Что еще Путин говорил о войне в Украине
Во время онлайн-саммита G20 глава Кремля начал утверждать, что нужно искать пути для окончания войны в Украине.
Он тоже начал цинично называть эту войну трагедией.
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