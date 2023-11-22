Це було неочікувано. Політтехнолог помітив різку зміну риторики Путіна щодо України
Категорія
Політика
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Це було неочікувано. Політтехнолог помітив різку зміну риторики Путіна щодо України

Володимир Путін
Джерело:  24 канал

Виступ російського диктатора Володимира Путіна під час саміту G20 був доволі неоднозначним. На це також звернув увагу російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов.

Що Путін говорив про війну в Україні

За словами експерта, його найбільше здивувала одна незвична теза очільника Кремля.

Йдеться про заяву диктатора, яка звучала дослівно так "Україну можна зрозуміти, бо триває війна".

На переконання опозиціонера, так різко змінити свою риторику президент РФ міг на тлі проблем, з якими зіткнулася РФ після вторгнення в нашу країни.

Такі слова Путін міг сказати або через невдачі окупантів на Авдіївському напрямку, або пресинг на систему торгівлі в обхід санкцій, адже вже зараз об’єми продажів стали різко знижуватись, - зазначає Аббас Галлямов.

Він також звернув увагу на те, що російська нафтопереробна галузь опинилась на межі технологічної кризи.

Річ у тім, що нафтоперероблення відбувається за допомогою технологічних речей, які країна-агресорка не виготовляла, а закуповувала у країнах Заходу. Її старі запаси вичерпані. Ситуація з нафтопереробленням стає досить загрозливою, - пояснив експерт.

За його словами, у країни-агресорки насправді дуже багато проблем, однак сказати точно, яка з них спровокувала зміну риторики Путіна, - вкрай важко.

Можливо, це всі причини разом. Можливо, це хвилинна слабкість. Але сьогодні це прозвучало і це було неочікувано, – зазначає політтехнолог.

Що ще Путін говорив про війну в Україні

Під час онлайн-саміту G20 очільник Кремля почав стверджувати, що потрібно шукати шляхи для закінчення війни в Україні.

Він також почав цинічно називати цю війну трагедією.

Деякі колеги вже у своїх виступах говорили про те, що їх вражає агресія Росії, яка триває в Україні. Так, звичайно, воєнні дії – це завжди трагедія конкретних людей, конкретних сімей, та й країни загалом. І, безумовно, ми маємо думати про те, як припинити цю трагедію, – сказав диктатор.

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