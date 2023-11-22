Байден і Сі Цзіньпін знайшли спосіб публічно принизити Путіна

Як вдалося дізнатися інформаційній агенції Bloomberg, американський та китайський лідери Джо Байден та Сі Цзіньпін не будуть присутні під час віртуальної зустрічі G20, учасником якої став російський диктатор Володимир Путін.

Президенти США та Китаю проігнорували віртуальну зустріч G20 за участю Путіна

Як відомо, новий саміт “Великої двадцятки”, який проходить 22 листопада, організував індійський прем'єр Нарендра Моді.

Офіційний Пекін заявив, що замість китайського лідера у відеосаміті G20 буде брати участь прем'єр-міністр Лі Цянь.

Що важливо розуміти, сьогоднішня зустріч відбувається в той час, коли Моді завершує головування Індії в G20 – групі найбільших економік світу.

Протягом останнього року політик зробив все можливе, щоб продемонструвати зростаючий глобальний вплив південноазійської країни напередодні національних виборів, призначених на початок 2024 року. Нарендра Моді має намір залишитися на прем'єр-міністром Індії на третій термін.

За словами секретаря закордонних справ Індії Вінай Кватра, "переважна більшість" лідерів G20 стануть учасниками цього онлайн-саміту.

Що важливо розуміти, американський лідер Джо Байден вирішив демонстративно проігнорувати цю віртуальну зустріч після того, як офіційна Москва заявила, що російський диктатор Володимир Путін виступить перед зібранням світових лідерів.

Чому Сі Цзіньпін вирішив підтримати позицію Байдена

Як відомо, нещодавно китайський та американський президенти провели зустріч на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.

Що важливо розуміти, це була їхня перша особиста зустріч за рік і перший візит Сі до США протягом останніх чотирьох років.

За словами очільника Білого дому, під час перемовин з президентом КНР вони встигли обговорити питання війни Росії проти України та ситуацію у Газі.

Чимало аналітиків припускають, що Байдену все-таки вдалося схилити Сі на бік США у питанні підтримки України та стримуванні Росії.