Как удалось узнать информационному агентству Bloomberg, американский и китайский лидеры Джо Байден и Си Цзиньпин не будут присутствовать на виртуальной встрече G20, участником которой стал российский диктатор Владимир Путин.

Президенты США и Китая проигнорировали виртуальную встречу G20 с участием Путина

Как известно, новый саммит "Большой двадцатки", которой проходит 22 ноября, организовал индийский премьер Нарендра Моди.

Официальный Пекин заявил, что вместо китайского лидера в видео-саммите G20 примет участие премьер-министр Ли Цянь.

Что важно понимать, сегодняшняя встреча проходит в то время, когда Моди завершает председательство Индии в G20 – группе крупнейших экономик мира.

В течение последнего года политик сделал все возможное, чтобы продемонстрировать растущее глобальное влияние южноазиатской страны накануне национальных выборов, намеченных на начало 2024 года. Нарендра Моди намерен остаться премьер-министром Индии на третий срок.

По словам секретаря иностранных дел Индии Винай Кватра, "подавляющее большинство" лидеров G20 станут участниками этого онлайн-саммита.

Что важно понимать, американский лидер Джо Байден решил демонстративно проигнорировать эту виртуальную встречу, после того как официальная Москва заявила, что российский диктатор Владимир Путин выступит перед собранием мировых лидеров.

Почему Си Цзиньпин решил поддержать позицию Байдена

Как известно, недавно китайский и американский президенты провели встречу на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Что важно понимать, это была их первая личная встреча за год и первый визит Си в США за последние четыре года.

По словам главы Белого дома, во время переговоров с президентом КНР они успели обсудить вопросы войны России против Украины и ситуацию в Газе.

Многие аналитики предполагают, что Байдену все-таки удалось склонить Си на сторону США в вопросе поддержки Украины и сдерживания России.