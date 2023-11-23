Война осложняет проведение предвыборной кампании Путина — NYT

Развязанная Кремлем преступная война против Украины значительно усложняет проведение предвыборной кампании российского диктатора и военного преступника Владимира Путина.
Что известно о планах Путина по выборам
По информации журналистов издания, президентские выборы в России в марте следующего года будут очень важны для Путина, поскольку он почти гарантированно планирует участвовать в них.
Отмечается, что выборы напрямую связаны со стратегией кремлевского диктатора по войне против Украины в следующем году.
Сейчас очень интересным остается то, отдаст ли Путин приказ о проведении еще одной масштабной мобилизации, которая не будет широкой поддержки среди россиян.
Однако мобилизация может быть объявлена уже и после того, как диктатор в очередной раз вступит в должность президента РФ.
Что мешает безоговорочному проведению Путиным псевдовыборов
Аналитик российской политики для издания Meduza Андрей Перцей заявил, что война и мобилизация становятся все более непопулярными среди россиян. Они вызывают у людей "беспокойство".
По мнению профессора политологии Европейского университета в Санкт-Петербурге Григория Голосова, кремлевский диктатор стремится убедиться, что никто не в состоянии подвергнуть сомнению легитимность его власти, и, прежде всего, речь идет о различных группировках внутри правящего класса страны.
Голосов подчеркнул, что и рядовые россияне и политики отдают себе отчет, что настоящего политического соперничества в России не было уже много лет. В то же время, большой разницы между настоящей легитимностью и ее имитацией в стране нет.
Аналитик отметил, что внутренний кризис, если таковой возникнет, Путину поможет пережить даже видимая легитимность.
Андрей Перцев отмечает, что война негативно влияет на путинскую президентскую кампанию. В Кремле знают о смене настроений.
По словам аналитика, хотя российский диктатор остается глубоко заинтересованным в войне, его администрация заметно смещает свою повестку дня в сторону более приземленных вопросов, таких как развитие инфраструктуры страны.
Отмечается, что перед началом избирательной кампании правительство РФ организовало в Москве огромную выставку под названием "Россия".
Был создан 500-метровый видеотоннель, демонстрирующий различные достижения страны во времена правления Путина, такие как строительство многоквартирных домов и автомагистралей.
Примечательно, что ни одного упоминания о войне РФ против Украины в этом видеотоннеле нет.
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