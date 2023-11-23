Российский диктатор Владимир Путин прилетел в Минск, где встретился с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Что известно о визите Путина в Беларусь

Как пишут белорусские СМИ, Путин прилетел в Минск на сессию Организации договора о коллективной безопасности.

На встрече они обсудят "актуальные проблемы международной и региональной безопасности".

Накануне в Минск уже прибыли президенты Таджикистана и Кыргызстана Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров. Вечером 22 ноября Александр Лукашенко провел с ними встречи в Дворце Независимости.

Таким образом, в Минск уже прибыли все участники сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Ранее стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не приедет на саммит.

К слову, членами ОДКБ являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Что Путин говорил на саммите "Большой двадцатки"

Ранее сообщалось, что, выступая по видеосвязи на саммите G20, глава Кремля не смог обойти тему войны в Украине, которую развязала РФ. Он цинично заявил, что следует "думать, как прекратить эту трагедию".

Военные действия – это всегда трагедия конкретных людей, конкретных семей и страны в целом. Конечно, мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию. Кстати, Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной, – выдал очередную порцию абсурда Путин. Поделиться

Что важно понимать, онлайн-встреча Большой двадцатки 22 ноября стала первой мерой G20, участником которой стал диктатор Путин с начала вторжения в Украину.

Следует обратить внимание на то, что на встрече не было американского и китайского президентов Джо Байдена и Си Цзиньпина.

Как известно, глава Кремля не участвовал в очном саммите лидеров G20, состоявшемся 9–10 сентября в Нью-Дели.

Там страну-агрессорку представлял скандальный глава МИД РФ Сергей Лавров.