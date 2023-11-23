Путин прилетел к Лукашенко. Какова цель визита диктатора
Категория
Мир
Дата публикации

Путин прилетел к Лукашенко. Какова цель визита диктатора

Лукашенко и Путин
Читати українською

Российский диктатор Владимир Путин прилетел в Минск, где встретился с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Что известно о визите Путина в Беларусь

Как пишут белорусские СМИ, Путин прилетел в Минск на сессию Организации договора о коллективной безопасности.

На встрече они обсудят "актуальные проблемы международной и региональной безопасности".

Накануне в Минск уже прибыли президенты Таджикистана и Кыргызстана Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров. Вечером 22 ноября Александр Лукашенко провел с ними встречи в Дворце Независимости.

Таким образом, в Минск уже прибыли все участники сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Ранее стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не приедет на саммит.

К слову, членами ОДКБ являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Что Путин говорил на саммите "Большой двадцатки"

Ранее сообщалось, что, выступая по видеосвязи на саммите G20, глава Кремля не смог обойти тему войны в Украине, которую развязала РФ. Он цинично заявил, что следует "думать, как прекратить эту трагедию".

Военные действия – это всегда трагедия конкретных людей, конкретных семей и страны в целом. Конечно, мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию. Кстати, Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной, – выдал очередную порцию абсурда Путин.

Что важно понимать, онлайн-встреча Большой двадцатки 22 ноября стала первой мерой G20, участником которой стал диктатор Путин с начала вторжения в Украину.

Следует обратить внимание на то, что на встрече не было американского и китайского президентов Джо Байдена и Си Цзиньпина.

Как известно, глава Кремля не участвовал в очном саммите лидеров G20, состоявшемся 9–10 сентября в Нью-Дели.

Там страну-агрессорку представлял скандальный глава МИД РФ Сергей Лавров.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Путин планировал устроить в Украине голодомор — The Independent
Владимир Путин
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Это было неожиданно. Политтехнолог заметил резкое изменение риторики Путина касательно Украины
Владимир Путин
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Президент Еврокомиссии обратилась к Путину на саммите лидеров G20
Путин

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.