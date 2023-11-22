Президент Еврокомиссии обратилась к Путину на саммите лидеров G20

Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляен на саммите G20 обратилась к российскому диктатору Владимиру Путину и обвинила его в попытке уничтожить Украину.

Урсула фон дер Ляен обратилась к Путину

Сначала она обратилась к премьер-министру Индии Нарендры Моди и отметила, что мир продолжает переживать множество кризисов и стал свидетелем эскалации разрушений и войн, а также вопиющего отрицания существующего глобального порядка и архитектуры мира.

Затем она уже обратилась к Путину, обвинила его в попытке уничтожения суверенного государства Украина, а также в попытке вызвать региональную нестабильность.

Если Россия перестанет воевать, война будет окончена, – сказала Урсула фон дер Ляен. Поделиться

Что Путин говорил на саммите "Большой двадцатки"

Ранее сообщалось, что, выступая по видеосвязи на саммите G20, глава Кремля не смог обойти тему войны в Украине, которую развязала РФ. Он цинично заявил, что следует "думать, как прекратить эту трагедию".