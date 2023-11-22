Президент Єврокомісії звернулася до Путіна на саміті лідерів G20

Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн на саміті G20 звернулася до російського диктатора Володимира Путіна і звинуватила його у спробі знищити Україну.
Урсула фон дер Ляєн звернулася до Путіна
Спочатку вона звернулася до прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді та наголосила на тому, що світ продовжує переживати безліч криз і став свідком ескалації руйнувань і війн, а також кричущого заперечення наявного глобального порядку й архітектури світу.
Далі вона вже звернулася до Путіна, звинуватила його у спробі знищення суверенної держави Україна, а також у спробі викликати регіональну нестабільність.
Що Путін говорив на саміті "Великої двадцятки"
Раніше повідомлялося, що виступаючи з відеозв'язку на саміті G20, глава Кремля не зміг обійти тему війни в Україні, яку розв'язала РФ. Він цинічно заявив, що слід "думати, як припинити цю трагедію".
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