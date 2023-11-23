Путін прилетів до Лукашенка. Яка мета візиту диктатора

Російський диктатор Володимир Путін прилетів у Мінськ, де зустрівся із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Що відомо про візит Путіна в Білорусь

Як пишуть білоруські ЗМІ, Путін прилетів у Мінськ на сесію Організації договору про колективну безпеку.

На зустрічі вони мають обговорити "актуальні проблеми міжнародної та регіональної безпеки".

Напередодні до Мінська вже прибули президенти Таджикистану та Киргизстану Емомалі Рахмон та Садир Жапаров. Увечері 22 листопада Олександр Лукашенко провів із ними зустрічі у Палаці Незалежності.

Таким чином, до Мінська вже прибули всі учасники цьогорічної сесії Ради колективної безпеки ОДКБ. Раніше стало відомо, що прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян не приїде на саміт.

До слова, членами ОДКБ є Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикистан.

Що Путін говорив на саміті "Великої двадцятки"

Раніше повідомлялося, що виступаючи з відеозв'язку на саміті G20, глава Кремля не зміг обійти тему війни в Україні, яку розв'язала РФ. Він цинічно заявив, що слід "думати, як припинити цю трагедію".

Військові дії - це завжди трагедія конкретних людей, конкретних сімей, і країни в цілому. Безумовно, ми повинні думати про те, як припинити цю трагедію. До речі, Росія ніколи не відмовлялася від мирних переговорів з Україною, - видав чергову порцію абсурду Путін. Поширити

Що важливо розуміти, онлайн-зустріч “Великої двадцятки” 22 листопада стала першим заходом G20, учасником якого став диктатор Путін із початку вторгнення в Україну.

Варто звернути увагу на те, що на зустрічі не було американського та китайського президентів Джо Байдена й Сі Цзіньпіна.

Як відомо, очільник Кремля не брав участі в очному саміті лідерів G20, який відбувся 9–10 вересня у Нью-Делі.

Там країну-агресорку представляв скандальний очільник МЗС РФ Сергій Лавров.