По словам генерала армии Великобритании в отставке Ричарда Берронса, даже при увеличении военной поддержки Украины со стороны западных стран на победу в развязанной Кремлем преступной войне украинским военным понадобится еще не менее нескольких лет.

Что известно об условиях победы Украины в войне

По мнению бывшего руководителя Объединенного командования вооруженных сил Великобритании, украинские военные должны получать ежегодно не менее 75 млрд евро для продолжения боевых действий, и такие размеры финансирования должны сохраняться по меньшей мере в течение ближайших 2-3 лет.

Как отмечают журналисты издания, в течение первого года после начала преступного вторжения армии РФ в Украину Киев получил от западных партнеров 65 млрд долларов военной помощи.

Однако окончательная сумма предоставленной в течение этого года военной помощи от партнеров остается неизвестной.

В настоящее время среди западных должностных лиц растут сомнения в дальнейшем финансировании военных действий ВСУ западными партнерами и нынешних объемах.

Берронс отметил, что в условиях истощения резервов западные партнеры должны активизировать промышленное производство.

У них на "полке" ничего не осталось, у нас на "полках" ничего не осталось. Мы отдали все, что хранили. Единственный путь победить – это наша мобилизация промышленности и нашей воли. И не говорить мне то, что это невозможно, потому что вы представители экономики размером в 15 триллионов евро в год, - отмечает бывший военный высокопоставленный чиновник армии РФ Британии. Поделиться

Что известно о едином варианте победы над армией РФ в Украине

Он подчеркнул, что речь идет не о доступности этих ресурсов, а о возможности компетентного выбора.

При этом это решение – это "соглашение столетия", потому что есть возможность победить РФ только тратя средства, а не "своих детей".

По его словам, вопрос вооруженного противостояния уже европейского сегмента НАТО с РФ - это единственное развитие событий, если Путин останется даже с частью оккупированной территории Украины.

Европейская оборона составляет около 1 триллиона евро в год. Около 850 млрд из них – это вклад США… Но надо понимать, что США больше не хотят "нести" НАТО так, как они делали всю жизнь Альянса, - отмечает Берронс. Поделиться

Журналисты издания отмечают, что по факту расхода европейских стран-членов НАТО на оборону составляют всего 15% от общей потребности.