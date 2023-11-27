Британский генерал в отставке спрогнозировал сроки войны в Украине и условия победы ВСУ

По словам генерала армии Великобритании в отставке Ричарда Берронса, даже при увеличении военной поддержки Украины со стороны западных стран на победу в развязанной Кремлем преступной войне украинским военным понадобится еще не менее нескольких лет.
Что известно об условиях победы Украины в войне
По мнению бывшего руководителя Объединенного командования вооруженных сил Великобритании, украинские военные должны получать ежегодно не менее 75 млрд евро для продолжения боевых действий, и такие размеры финансирования должны сохраняться по меньшей мере в течение ближайших 2-3 лет.
Как отмечают журналисты издания, в течение первого года после начала преступного вторжения армии РФ в Украину Киев получил от западных партнеров 65 млрд долларов военной помощи.
Однако окончательная сумма предоставленной в течение этого года военной помощи от партнеров остается неизвестной.
В настоящее время среди западных должностных лиц растут сомнения в дальнейшем финансировании военных действий ВСУ западными партнерами и нынешних объемах.
Берронс отметил, что в условиях истощения резервов западные партнеры должны активизировать промышленное производство.
Что известно о едином варианте победы над армией РФ в Украине
Он подчеркнул, что речь идет не о доступности этих ресурсов, а о возможности компетентного выбора.
При этом это решение – это "соглашение столетия", потому что есть возможность победить РФ только тратя средства, а не "своих детей".
По его словам, вопрос вооруженного противостояния уже европейского сегмента НАТО с РФ - это единственное развитие событий, если Путин останется даже с частью оккупированной территории Украины.
Журналисты издания отмечают, что по факту расхода европейских стран-членов НАТО на оборону составляют всего 15% от общей потребности.
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