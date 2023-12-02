За нагоди ЗСУ атакують. Сухопутні війська доповіли про ситуацію під Бахмутом

Українські військові на Бахмутському напрямку перебувають в активній обороні. За кращої нагоди ЗСУ намагаються атакувати російських окупантів.
Яка ситуація на Бахмутському напрямку
Як розповів начальник служби зв'язків із громадськістю Сухопутних військ Володимир Фітьо, на Бахмутському напрямку українські захисники намагаються переходити у наступи, якщо трапляється нагода.
За словами Фітьо, на даному напрямку ЗСУ за добу вдалося ліквідувати 235 окупантів та знищити 8 одиниць військової техніки, серед яких одна БМП-3.
Він наголосив, що на Бахмутському напрямку бойові дії відбуваються як на північному, так і на південному фланзі.
Що відбувається поблизу Бахмута
Варто зазначити, що Бахмут протягом довгих місяців залишається епіцентром бойових дій. Під час літнього контрнаступу українські військові просунулися на південному та північному флангах Бахмута. Саме місто залишається під контролем ворога.
Наразі ЗСУ атакують на південному фланзі Бахмутського напрямку. Сили оборони також допускали, що у разі втрати окупантами північного флангу ЗСУ зможуть взяти Бахмут в оперативне оточення.
Варто додати, що раніше Сухопутні сили заявили, що росіяни з новою силою відновили наступ на Бахмутському напрямку.
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