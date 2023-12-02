За нагоди ЗСУ атакують. Сухопутні війська доповіли про ситуацію під Бахмутом

Українські військові на Бахмутському напрямку перебувають в активній обороні. За кращої нагоди ЗСУ намагаються атакувати російських окупантів.

Яка ситуація на Бахмутському напрямку

Як розповів начальник служби зв'язків із громадськістю Сухопутних військ Володимир Фітьо, на Бахмутському напрямку українські захисники намагаються переходити у наступи, якщо трапляється нагода.

Ситуація на Бахмутському напрямку досить активна. 21 ворожа атака була відбита нашими захисниками... Ворог активно використовує авіацію, якщо це дозволяє погода... Бачимо, що на артилерійські обстріли погода не сильно впливає. Перед тим як здійснювати штурмові дії, російські окупанти активно обстрілюють українські позиції, - сказав речник. Поширити

За словами Фітьо, на даному напрямку ЗСУ за добу вдалося ліквідувати 235 окупантів та знищити 8 одиниць військової техніки, серед яких одна БМП-3.

Він наголосив, що на Бахмутському напрямку бойові дії відбуваються як на північному, так і на південному фланзі.

Наші військові в активній обороні та за кращої нагоди переходять до атакувальних дій і покращують тактичне становище. Зараз російські війська намагаються відбити втрачені позиції, але успіху не мають, - додав Фітьо. Поширити

Що відбувається поблизу Бахмута

Варто зазначити, що Бахмут протягом довгих місяців залишається епіцентром бойових дій. Під час літнього контрнаступу українські військові просунулися на південному та північному флангах Бахмута. Саме місто залишається під контролем ворога.

Наразі ЗСУ атакують на південному фланзі Бахмутського напрямку. Сили оборони також допускали, що у разі втрати окупантами північного флангу ЗСУ зможуть взяти Бахмут в оперативне оточення.

Варто додати, що раніше Сухопутні сили заявили, що росіяни з новою силою відновили наступ на Бахмутському напрямку.