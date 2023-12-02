Эксперт назвал причину задержки поставок бомб GLSDB для ВСУ

Украинские воины рассчитывали, что до конца текущего года они наконец-то получат реактивные бомбы GLSDB. Военный эксперт, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий объяснил, почему этого до сих пор не произошло.
Украина сможет получить GLSDB только в 2024 году
Согласно данным эксперта, перенести поставки Соединенные Штаты были вынуждены по техническим причинам.
Он обратил внимание, что дело в несоблюдении сроков испытания оружия.
По его словам, во время испытания нового оружия почти никогда указанные сроки не соблюдаются.
GLSDB планировали опробовать на полигонах летом 2023 года, а уже осенью их должны были получить бойцы ВСУ.
Эксперт также сообщил, что полигонные испытания начались только сейчас.
Могла ли Украина получить GLSDB
Согласно последним данным, основной массив бомб передадут весной 2024 года.
Бывший командир "Айдара" озвучил предположение, что часть оружия уже рискнули передать в Украину. Однако никаких подтверждений этой информации нет.
Нельзя также игнорировать тот факт, что де-факто все страны, которые активно начали заниматься выработкой вооружения, не укладываются в определенные сроки разработок.
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