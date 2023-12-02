Эксперт назвал причину задержки поставок бомб GLSDB для ВСУ

Украинские воины рассчитывали, что до конца текущего года они наконец-то получат реактивные бомбы GLSDB. Военный эксперт, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий объяснил, почему этого до сих пор не произошло.

Украина сможет получить GLSDB только в 2024 году

Согласно данным эксперта, перенести поставки Соединенные Штаты были вынуждены по техническим причинам.

Он обратил внимание, что дело в несоблюдении сроков испытания оружия.

Эта система экспериментальная, ее вообще можно сказать не существует. Она только что разработана, и мы будем ее первыми пользователями в мире, даже американская армия ее еще не получала, – объяснил причину задержки Евгений Дикий. Поделиться

По его словам, во время испытания нового оружия почти никогда указанные сроки не соблюдаются.

GLSDB планировали опробовать на полигонах летом 2023 года, а уже осенью их должны были получить бойцы ВСУ.

Эксперт также сообщил, что полигонные испытания начались только сейчас.

По американским нормативам они занимают несколько месяцев до того, как оружие будет признано достаточно безопасным и его можно давать в руки военным, – отмечает Евгений Дикий. Поделиться

Могла ли Украина получить GLSDB

Согласно последним данным, основной массив бомб передадут весной 2024 года.

Бывший командир "Айдара" озвучил предположение, что часть оружия уже рискнули передать в Украину. Однако никаких подтверждений этой информации нет.

Нельзя также игнорировать тот факт, что де-факто все страны, которые активно начали заниматься выработкой вооружения, не укладываются в определенные сроки разработок.