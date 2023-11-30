Украинское оружие. Модернизированная САУ "Богдана" уже работает на фронте
Категория
Украина
Дата публикации

Украинское оружие. Модернизированная САУ "Богдана" уже работает на фронте

NAUDI
Украинское оружие. Модернизированная САУ "Богдана" уже работает на фронте
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Одна из известнейших украинских разработок в сфере ВПК, самоходная гаубица 2С22 "Богдана", в улучшенном виде отправлена ВСУ – с системой посылки боеприпасов.

Украинскую САУ "Богдана" модернизировали

Украинская самоходная артиллерийская установка "Богдана" в модернизированном виде работает на фронте.

Об этом сообщила Национальная ассоциация предприятий оборонной промышленности Украины (NAUDI).

Одна из самых известных украинских разработок в сфере ВПК, самоходная гаубица 2С22 "Богдана", уже работает на фронте в модернизированном виде – с системой посылки боеприпасов, – говорится в сообщении.

В производстве "Богданы" принимают участие Краматорский завод тяжелого станкостроения и "Украинская бронетехника" как субподрядчик.

С появлением системы посылки вдвое увеличивается темп огня САУ. Расчеты гаубицы уже побывали с ней на всех участках фронта: от Харьковщины до побережья Черного моря, а сейчас уничтожают окупантов в украинских степях, – добавили в NAUDI.

САУ "Богдана": что известно

2С22 «Богдана» – украинская колесная 155-мм самоходная артиллерийская установка. Первый прототип построен на шасси КрАЗ-63221. Разработка начата как минимум с 2018 года. Стала первой украинской САУ, разработанной под стандартный для стран НАТО калибр 155 мм.

В 2022 году гаубица получила боевое крещение в битве за оккупированный в то время россиянами остров Змеиный. В 2023 году официально принята на вооружение Вооруженных Сил Украины.

Калибр 155 мм является стандартом для полевой артиллерии дивизионного звена в НАТО, отличным от калибра 152 мм, принятым в СССР. Идеи о возможности перехода Украины на артиллерийский калибр 155 мм, являющихся стандартом для стран-членов НАТО, были озвучены командующим РВИА генерал-майором Вячеславом Горбылевым в 2017 году.

26 января 2023 министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что еще весной 2022 было профинансировано серийное производство установок.

В феврале 2023 года проект обновленной САУ был продемонстрирован на международной выставке IDEX-2023 в Абу-Даби. Было заявлено о возможности выбора 6x6 или 8x8 шасси для заказчика, а именно Tatra 815, КрАЗ или MAN.

В июне-июле 2023 года зафиксировано видеоподтверждение фактического применения обновленной САУ, на которых фигурируют по меньшей мере две новые установки.

В августе 2023 года генеральный директор компании «Украинская бронетехника» Владислав Бельбас заявил, что САУ производится серийно сразу в двух вариантах. Вероятно, речь идет о двух шасси: МАЗ-6317 и Tatra 815-7[34].

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