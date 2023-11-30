Украинское оружие. Модернизированная САУ "Богдана" уже работает на фронте

Одна из известнейших украинских разработок в сфере ВПК, самоходная гаубица 2С22 "Богдана", в улучшенном виде отправлена ВСУ – с системой посылки боеприпасов.

Украинскую САУ "Богдана" модернизировали

Украинская самоходная артиллерийская установка "Богдана" в модернизированном виде работает на фронте.

Об этом сообщила Национальная ассоциация предприятий оборонной промышленности Украины (NAUDI).

Одна из самых известных украинских разработок в сфере ВПК, самоходная гаубица 2С22 "Богдана", уже работает на фронте в модернизированном виде – с системой посылки боеприпасов, – говорится в сообщении. Поделиться

В производстве "Богданы" принимают участие Краматорский завод тяжелого станкостроения и "Украинская бронетехника" как субподрядчик.

С появлением системы посылки вдвое увеличивается темп огня САУ. Расчеты гаубицы уже побывали с ней на всех участках фронта: от Харьковщины до побережья Черного моря, а сейчас уничтожают окупантов в украинских степях, – добавили в NAUDI. Поделиться

САУ "Богдана": что известно

2С22 «Богдана» – украинская колесная 155-мм самоходная артиллерийская установка. Первый прототип построен на шасси КрАЗ-63221. Разработка начата как минимум с 2018 года. Стала первой украинской САУ, разработанной под стандартный для стран НАТО калибр 155 мм.

В 2022 году гаубица получила боевое крещение в битве за оккупированный в то время россиянами остров Змеиный. В 2023 году официально принята на вооружение Вооруженных Сил Украины.

Калибр 155 мм является стандартом для полевой артиллерии дивизионного звена в НАТО, отличным от калибра 152 мм, принятым в СССР. Идеи о возможности перехода Украины на артиллерийский калибр 155 мм, являющихся стандартом для стран-членов НАТО, были озвучены командующим РВИА генерал-майором Вячеславом Горбылевым в 2017 году.

26 января 2023 министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что еще весной 2022 было профинансировано серийное производство установок.

В феврале 2023 года проект обновленной САУ был продемонстрирован на международной выставке IDEX-2023 в Абу-Даби. Было заявлено о возможности выбора 6x6 или 8x8 шасси для заказчика, а именно Tatra 815, КрАЗ или MAN.

В июне-июле 2023 года зафиксировано видеоподтверждение фактического применения обновленной САУ, на которых фигурируют по меньшей мере две новые установки.

В августе 2023 года генеральный директор компании «Украинская бронетехника» Владислав Бельбас заявил, что САУ производится серийно сразу в двух вариантах. Вероятно, речь идет о двух шасси: МАЗ-6317 и Tatra 815-7[34].