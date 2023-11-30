Українська зброя. Модернізована САУ "Богдана" вже працює на фронті

Одна з найвідоміших українських розробок у сфері ВПК, самохідна гаубиця 2С22 "Богдана", у покращеному вигляді відправлена ЗСУ – з системою досилання боєприпасів.

Українську САУ “Богдана” модернізували

Українська самохідна артилерійська установка "Богдана" у модернізованому вигляді вже працює на фронті.

Про це повідомила "Національна асоціація підприємств оборонної промисловості України" (NAUDI).

Одна з найвідоміших українських розробок у сфері ВПК, самохідна гаубиця 2С22 "Богдана", вже працює на фронті в модернізованому вигляді – з системою досилання боєприпасів, – йдеться в повідомленні. Поширити

У виробництві "Богдани" беруть участь Краматорський завод важкого верстатобудування та "Українська бронетехніка" – як субпідрядник.

З появою системи досилання вдвічі збільшується темп вогню САУ. Розрахунки гаубиці вже побували з нею на всіх ділянках фронту: від Харківщини до узбережжя Чорного моря, а зараз нищать окупантів в українських степах, – додали у NAUDI. Поширити

САУ “Богдана”: що відомо

2С22 «Богдана» – українська колісна 155-мм самохідна артилерійська установка . Перший прототип побудований на шасі КрАЗ-63221. Розробка розпочата щонайменше з 2018 року. Стала першою українською САУ, що розроблена під стандартний для країн НАТО калібр 155 мм.

У 2022 році гаубиця отримала бойове хрещення у битві за окупований на той час росіянами острів Зміїний. В 2023 році офіційно прийнята на озброєння Збройних сил України.

Калібр 155 мм є стандартом для польової артилерії дивізійної ланки у НАТО, відмінним від калібру 152 мм, прийнятим у СРСР. Ідеї щодо можливості переходу України на артилерійський калібр 155 мм, що є стандартом для країн-членів НАТО, були озвучені командувачем РВіА генерал-майором В'ячеславом Горбильовим у 2017 році.

26 січня 2023 року міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що ще навесні 2022 року було профінансовано серійне виробництво установок.

В лютому 2023 року проєкт оновленої САУ було продемонстровано на міжнародній виставці IDEX-2023 в Абу-Дабі. Було заявлено про можливість вибору 6×6 або 8×8 шасі для замовника, а саме Tatra 815, КрАЗ або MAN.

У червні-липні 2023 року зафіксовано відеопідтверження фактичного застосування оновленої САУ, на яких фігурують щонайменше дві нові установки.

У серпні 2023 року генеральний директор компанії «Українська бронетехніка» Владислав Бельбас заявив, що САУ виготовляється серійно одразу у двох варіантах. Ймовірно, йдеться про два шасі: МАЗ-6317 та Tatra 815-7[34].