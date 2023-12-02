Експерт назвав причину затримки постачання бомб GLSDB для ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації

Експерт назвав причину затримки постачання бомб GLSDB для ЗСУ

GLSDB
Джерело:  24 канал

Українські воїни розраховували на те, що до кінця поточного року нарешті отримають реактивні бомби GLSDB. Військовий експерт, екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий пояснив, чому цього досі не сталося.

Україна зможе отримати GLSDB аж у 2024 році

Згідно з даними експерта, перенести постачання у Сполучених Штатах були змушені через технічні причини.

Він звернув увагу на те, що річ у недотриманні термінів випробування зброї.

Ця система експериментальна, її взагалі, можна сказати не існує. Вона щойно розроблена, і ми будемо її першими користувачами у світі, навіть американська армія її ще не отримувала, – пояснив причину затримки Євген Дикий.

За його словами, під час випробування нової зброї майже ніколи вказаних термінів не дотримуються.

GLSDB планували випробувати на полігонах влітку 2023 року, а уже осінню їм мали отримати бійці ЗСУ.

Експерт також повідомив, що полігонні випробування почалися лише зараз.

За американськими нормативами вони займають кілька місяців до того, як зброя буде визнана достатньо безпечною і її можна давати в руки військовим, – зазначає Євген Дикий.

Чи Україна могла вже отримати GLSDB

Згідно з останніми даними, основний масив бомб передадуть навесні 2024 року.

Колишній командир "Айдару" озвучив припущення, що якусь частину зброї вже ризикнули передати в Україну. Проте жодних підтверджень цієї інфрмації немає.

Не можна також ігнорувати той факт, що де-факто усі країни, які зараз активно розпочали займатись виробленням озброєння, не вкладаються у визначені терміни розробок.

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