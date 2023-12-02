Наказ Путіна захопити Авдіївку до кінця року абсолютно божевільний — експерт Олександр Коваленко

За словами військово-політичного аналітика Олександра Коваленка, ситуація в районі Авдіївки на Донеччині вказує на нездатність злочинної армії РФ виконати божевільний наказ кремлівського диктатора Володимира Путіна і захопити місто до кінця поточного року.

Що відомо про відсутність жодних перспектив для армії РФ в районі Авдіївки

Коваленко зазначив, що в районі Авдіївки продовжуються бойові дії високої інтенсивності, однак наразі злочинна армія РФ використовує переважно піхотні підрозділи із мінімальним використанням бронетехніки.

Експерт підкреслив, що така тактика не дає російським окупантам домогтись якихось успіхів і панівні висоти в районі Авдіївки залишаються під контролем українських військових.

Коваленко додав, що на окремих ділянках ворог навіть вдається до відступу.

Це все вказує на те, що до спілкування Путіна зі ЗМІ і народомасою, а так само під Новий рік і його зверненню до споживачів інформаційного фаст-фуду, оточити Авдіївку, тими силами, що задіяні, не вдасться, - робить висновок аналітик. Поширити

Воєнний оглядач зазначає, що для "прискорення процесу" командування російської армії спробує пустити в хід на цьому напрямку нові армійські з'єднання. Але це породжує питання - де росіяни братимуть сили, коли до січня ці резерви закінчаться.

Що відомо про ймовірні сценарії розвитку бойових дій взимку

На думку військового аналітика Євгена Дикого, не слід очікувати на зниження інтенсивності бойових дій із настанням зими.

Паузи не буде. Буде абсолютно страшне знищення одне одного на лінії фронту. Але не буде якогось значного пересування – карта рухатись не буде, - зазначає аналітик. Поширити

За його словами, будуть дуже жорстокі бої, але саме позиційні.

Експерт підкреслив, що росіяни не оголошують про ведення наступу у бік Авдіївки, оскільки розуміють, що не можуть гарантувати захоплення міста.

За його словами, Авдіївка це все ж таке "дуже міцний горішок". Він зазначає, що місто вистояло в 2014 році, тримається і сьогодні.

І тут не тільки про людей, але й про місцевість. Авдіївська "промка" це природній укріплений район. Вона разом з Авдіївським коксохімом більш схоже на Азовсталь, де наші воїни два з половиною місяці в повній облозі трималися, а Авдіївка, слава богу, не в облозі. Я дуже сподіваюся, що на Авдіївці вони зуби зламають, але на разі там ситуація важка, - зазначає Дикий. Поширити

Він підкреслив, що наразі уперше з 2014 року бої йдуть не в районі промзони Авдіївки, а вже безпосередньо на її території.

Вони контролюють 10% промзони, а 90% - за нами. Зараз бої ідуть за окремі залізобетонні корпуси, - пояснює аналітик. Поширити

За його словами, одна з причин цього – брак особового складу в Силах оборони.

Якщо все таки доведеться відступати з Авдіївки, то це привіт не нашим хлопцям і дівчатам, які там, а це привіт тим, хто зараз не там, - зазначає Дикий. Поширити

На думку аналітика, українська влада не повинна втратити можливості у наступному році щодо ефективного проведення мобілізації та підвищення обороноздатності країни, як це відбулось у цьому році.

Дикий зазначив, що у разі перемоги Кремль перетворить Україну на суцільну Бучу.

Вони собі ставлять планку 2025 рік. Вони оцінили нас, вони зрозуміли, що в 2024 році другій армії світу абсолютно не світить прорвати нашу оборону, сходити на Київ і Харків. В них задача на 2024 рік утримати окуповані території і максимально нас знищувати при спробах їх звільнити. А далі вони вважають, що станеться друге пришестя – прийде Трамп в Білий дім, перекриє постачання БК і тоді в 2025 році вони розвернуться, - пояснює аналітик. Поширити

Він наголосив, що в нас є цілий 2024 рік, щоб почати випускати необхідну кількість БК самим.