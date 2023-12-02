Наказ Путіна захопити Авдіївку до кінця року абсолютно божевільний — експерт Олександр Коваленко

За словами військово-політичного аналітика Олександра Коваленка, ситуація в районі Авдіївки на Донеччині вказує на нездатність злочинної армії РФ виконати божевільний наказ кремлівського диктатора Володимира Путіна і захопити місто до кінця поточного року.
Що відомо про відсутність жодних перспектив для армії РФ в районі Авдіївки
Коваленко зазначив, що в районі Авдіївки продовжуються бойові дії високої інтенсивності, однак наразі злочинна армія РФ використовує переважно піхотні підрозділи із мінімальним використанням бронетехніки.
Експерт підкреслив, що така тактика не дає російським окупантам домогтись якихось успіхів і панівні висоти в районі Авдіївки залишаються під контролем українських військових.
Коваленко додав, що на окремих ділянках ворог навіть вдається до відступу.
Воєнний оглядач зазначає, що для "прискорення процесу" командування російської армії спробує пустити в хід на цьому напрямку нові армійські з'єднання. Але це породжує питання - де росіяни братимуть сили, коли до січня ці резерви закінчаться.
Що відомо про ймовірні сценарії розвитку бойових дій взимку
На думку військового аналітика Євгена Дикого, не слід очікувати на зниження інтенсивності бойових дій із настанням зими.
За його словами, будуть дуже жорстокі бої, але саме позиційні.
Експерт підкреслив, що росіяни не оголошують про ведення наступу у бік Авдіївки, оскільки розуміють, що не можуть гарантувати захоплення міста.
За його словами, Авдіївка це все ж таке "дуже міцний горішок". Він зазначає, що місто вистояло в 2014 році, тримається і сьогодні.
Він підкреслив, що наразі уперше з 2014 року бої йдуть не в районі промзони Авдіївки, а вже безпосередньо на її території.
За його словами, одна з причин цього – брак особового складу в Силах оборони.
На думку аналітика, українська влада не повинна втратити можливості у наступному році щодо ефективного проведення мобілізації та підвищення обороноздатності країни, як це відбулось у цьому році.
Дикий зазначив, що у разі перемоги Кремль перетворить Україну на суцільну Бучу.
Він наголосив, що в нас є цілий 2024 рік, щоб почати випускати необхідну кількість БК самим.
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