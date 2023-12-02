ВСУ отразили атаки армии РФ в Запорожской области — сводка Генштаба

Отмечается, что за сутки украинские военные 69 раз вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ.

Силы обороны удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огненное поражение противнику.

За сутки подразделениями ракетных войск нанесено поражение по четырем артиллерийским средствам противника.

Также, Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Враг в течение суток нанес 3 ракетных и 15 авиаударов, совершил 18 обстрелов с РСЗО по позициям украинских военных и объектам гражданской инфраструктуры.

В результате российских террористических атак погибли и ранены среди гражданского населения.

Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Казачья Лопань Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Костобобров, Прогресс Черниговской области; Юнаковка, Грабовское, Луговка Сумской области; Уды, Ветеринарное, Стогнии Харьковской области.

В Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки, Петропавловки, Ивановки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где силами обороны отбито 7 атак. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Петропавловка Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Двухлетняя, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районе Серебрянского лесничества Луганской области, где силами обороны отбиты 3 атаки. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел штурмовые действия в районах Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области, где силами обороны отражено 15 атак. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 15 населенных пунктов, в том числе Орехово-Василевка, Часов Яр, Богдановка, Клищиевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Северного, южнее Тоненького, Первомайского Донецкой области, где силами обороны отбито 20 атак. Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись около 10 населенным пунктам, среди них Северное, Степное, Авдеевка, Карловка, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где силами обороны отбиты 9 атак. Противник нанес авиационный удар в районе Победы Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались такие населенные пункты Донецкой области, как Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка.

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах юго-восточнее Угледара, западнее Старомайорского Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 10 населенным пунктам, в том числе Водяное, Угледар, Пречистовка, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник 8 раз безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районах южнее Роботиного, западнее и северо-западнее Вербового Запорожской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Роботино, Малая Токмачка Запорожской области.