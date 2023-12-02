Аналитики выяснили, как ВСУ определят дислокацию оккупантов РФ

Как ВСУ определяют расположение армии РФ

Отмечается, что российские военные неоднократно предупреждались об опасности пользования соцсетями и интернетом, однако оккупанты пренебрегают словами командования.

WhatsApp и другие сообщения, посылаемые российскими военными, попадают в украинские перехваты, включая документы, скриншоты разговоров и медиа-файлы, - сказано в сообщении. Поделиться

В частности, российское командование обвинило использование российских мобильных телефонов в сокрушительном ударе ВСУ по району сосредоточения в Макеевке Донецкой области в канун Нового года 2023 года. При этом в течение года россияне пытались решить данную проблему.

Что известно о What'sApp в РФ

Стоит отметить, что компания Meta, владельцем WhatsApp с весны 2022 года считается "экстремистской" организацией на территории Российской Федерации. С этого времени социальные сети Facebook и Instagram в России запрещены. На мессенджер WhatsApp это мероприятие не распространяется.