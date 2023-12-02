Аналитики выяснили, как ВСУ определят дислокацию оккупантов РФ

РФ жалуется, что пользование оккупантами WhatsApp увеличивает угрозу ударов от ВСУ.
Как ВСУ определяют расположение армии РФ
Отмечается, что российские военные неоднократно предупреждались об опасности пользования соцсетями и интернетом, однако оккупанты пренебрегают словами командования.
В частности, российское командование обвинило использование российских мобильных телефонов в сокрушительном ударе ВСУ по району сосредоточения в Макеевке Донецкой области в канун Нового года 2023 года. При этом в течение года россияне пытались решить данную проблему.
Что известно о What'sApp в РФ
Стоит отметить, что компания Meta, владельцем WhatsApp с весны 2022 года считается "экстремистской" организацией на территории Российской Федерации. С этого времени социальные сети Facebook и Instagram в России запрещены. На мессенджер WhatsApp это мероприятие не распространяется.
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