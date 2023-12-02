Аналітики зʼясували, як ЗСУ визначать дислокацію окупантів РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Аналітики зʼясували, як ЗСУ визначать дислокацію окупантів РФ

Армія РФ
Джерело:  ISW

РФ скаржиться, що користування окупантами WhatsApp збільшує загрозу ударів від ЗСУ.

Як ЗСУ визначають розташування армії РФ

Зазначається, що російських військових не одноразово попереджали про небезпеку користування соцмережами та інтернетом, однак окупанти нехтують словами командування.

WhatsApp та інші повідомлення, які надсилають російські військові, потрапляють в українські перехоплення, включаючи документи, скріншоти розмов і медіа-файли, - сказано у повідомленні.

Зокрема, російське командування звинуватило використання російських мобільних телефонів у нищівному ударі ЗСУ по району зосередження в Макіївці Донецької області напередодні Нового року 2023 року. При цьому протягом року росіяни намагались розв'язати дану проблему.

Що відомо про What'sApp у РФ

Варто зазначити, що компанія Meta, яка власником WhatsApp із весни 2022 року вважається "екстремістською" організацією на території Російської Федерації. З того часу соціальні мережі Facebook і Instagram в Росії заборонені. На месенджер WhatsApp цей захід не поширюється.

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