Партизани АТЕШ продовжують стежити за російськими окупантами у Криму — фото

Рух кримськотатарського опору АТЕШ знайшов місцезнаходження російських військових підрозділів у Бахчисараї.
АТЕШ слідкують за російськими окупантами
Партизани АТЕШ знову розвідали цінну інформацію про місце розташування російських окупантів у Криму.
І повідомили про це у своєму Telegram-каналі.
АТЕШ роздобув нові дані про штаб російських окупантів
Рух кримськотатарського опору АТЕШ має нові здобутки на ниві розвідки.
Про це вийшло повідомлення на Telegram-сторінці руху.
Партизани повідомляють, що зазначений об'єкт добре охороняється, є подвійні бетонні паркани зі спіралями Бруно, посилені патрулі на КПП та по периметру. Саме підрозділи 810-ї бригади військ Росії зазнали значних втрат під час війни проти України.