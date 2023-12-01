Партизани АТЕШ продовжують стежити за російськими окупантами у Криму — фото

АТЕШ слідкують за російськими окупантами

Партизани АТЕШ знову розвідали цінну інформацію про місце розташування російських окупантів у Криму.

І повідомили про це у своєму Telegram-каналі.

АТЕШ продовжує стежити за переміщеннями окупантів у Бахчисараї Поширити

Наші агенти виявили самотній бензовоз, що прямує з боку траси «Таврида» до Бахчисараю. Нам відомо, що одне із місць розміщення російських військових у місті, будинок по вулиці Сєрова 13. Поширити

Агенти АТЕШ фіксують усі пересування окупантів. Ми АТЕШ, ми бачимо ВСЕ! Поширити

АТЕШ роздобув нові дані про штаб російських окупантів

Рух кримськотатарського опору АТЕШ має нові здобутки на ниві розвідки.

Про це вийшло повідомлення на Telegram-сторінці руху.

Наш агент провів розвідку штабу і самої військової частини 13 140 (810-а окрема гвардійська бригада морської піхоти) у Севастополі. Активність особового складу висока як на території військової частини, так і біля неї. Також велика кількість військової техніки як автомобільної так і бронетехніки, а також цивільної належить окупантам. Поширити

Партизани повідомляють, що зазначений об'єкт добре охороняється, є подвійні бетонні паркани зі спіралями Бруно, посилені патрулі на КПП та по периметру. Саме підрозділи 810-ї бригади військ Росії зазнали значних втрат під час війни проти України.

Наші джерела у бригаді повідомляють, що після початку настання ЗСУ на лівому березі Херсонської області у бригади велика кількість 200-х та 300-х. Командування бригади не справляється із доукомплектацією підрозділу та не може провести заплановану ротацію. Це призводить до невдоволення серед рядового складу та відмови вести бойові дії. Поширити