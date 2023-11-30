Партизани АТЕШ отримали нові розвіддані про штаб армії РФ у Севастополі — відео

АТЕШ роздобув нові дані про штаб російських окупантів

Рух кримськотатарського опору АТЕШ має нові здобутки на ниві розвідки.

Про це вийшло повідомлення на Telegram-сторінці руху.

Наш агент провів розвідку штабу і самої військової частини 13 140 (810-а окрема гвардійська бригада морської піхоти) у Севастополі. Активність особового складу висока як на території військової частини, так і біля неї. Також велика кількість військової техніки як автомобільної так і бронетехніки, а також цивільної належить окупантам. Поширити

Партизани повідомляють, що зазначений об'єкт добре охороняється, є подвійні бетонні паркани зі спіралями Бруно, посилені патрулі на КПП та по периметру. Саме підрозділи 810-ї бригади військ Росії зазнали значних втрат під час війни проти України.

Наші джерела у бригаді повідомляють, що після початку настання ЗСУ на лівому березі Херсонської області у бригади велика кількість 200-х та 300-х. Командування бригади не справляється із доукомплектацією підрозділу та не може провести заплановану ротацію. Це призводить до невдоволення серед рядового складу та відмови вести бойові дії. Поширити

Ми проводимо розвідку всіх військових об'єктів окупаційних військ та передаємо всю зібрану інформацію СОУ. Поширити

Нова “вилазка” АТЕШ

Учасники партизанського руху АТЕШ постійно моніторять ситуацію з Чорноморським флотом у тимчасово окупованому Криму.

Зокрема, вони фіксують типи суден, що з'являються у морі біля півострова та відстежують маршрути їхнього пересування.

АТЕШ, зокрема продовжує спостереження за Карантинною бухтою у Севастополі.

Військові кораблі є однією з наших пріоритетних цілей і тому агенти АТЕШ ведуть безперервний моніторинг морського простору біля берегів Криму. Ми ретельно спостерігаємо за типами суден та маршрутами їхнього прямування. Агенти активно збирають та передають інформацію до потрібних рук, спрямовуючи всі зусилля на якнайшвидше звільнення півострова від рашистів, – йдеться у повідомленні. Поширити

Партизани зазначили, що окупанти продовжують використовувати Крим для своїх злочинних дій та логістичних потреб.