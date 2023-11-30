Партизани АТЕШ отримали нові розвіддані про штаб армії РФ у Севастополі — відео

АТЕШ розвідав штаб 810-ої бригади морської піхоти у Севастополі 30 листопада. Отриману інформацію передано силам оборони України.
АТЕШ роздобув нові дані про штаб російських окупантів
Рух кримськотатарського опору АТЕШ має нові здобутки на ниві розвідки.
Про це вийшло повідомлення на Telegram-сторінці руху.
Партизани повідомляють, що зазначений об'єкт добре охороняється, є подвійні бетонні паркани зі спіралями Бруно, посилені патрулі на КПП та по периметру. Саме підрозділи 810-ї бригади військ Росії зазнали значних втрат під час війни проти України.
Нова “вилазка” АТЕШ
Учасники партизанського руху АТЕШ постійно моніторять ситуацію з Чорноморським флотом у тимчасово окупованому Криму.
Зокрема, вони фіксують типи суден, що з'являються у морі біля півострова та відстежують маршрути їхнього пересування.
АТЕШ, зокрема продовжує спостереження за Карантинною бухтою у Севастополі.
Партизани зазначили, що окупанти продовжують використовувати Крим для своїх злочинних дій та логістичних потреб.