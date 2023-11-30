Партизаны АТЕШ получили новые разведданные о штабе армии РФ в Севастополе — видео

АТЕШ разведал штаб 810-й бригады морской пехоты в Севастополе 30 ноября. Полученная информация передана силам обороны Украины.
АТЕШ раздобыл новые данные о штабе российских оккупантов
Движение крымскотатарского сопротивления АТЕШ имеет новые достижения на ниве разведки.
Об этом вышло сообщение на Telegram-странице движения.
Партизаны сообщают, что указанный объект хорошо охраняется, есть двойные бетонные заборы со спиралями Бруно, усиленные патрули на КПП и по периметру. Именно подразделения 810-й бригады войск России понесли значительные потери во время войны против Украины.
Новая "вылазка" АТЕШ
Участники партизанского движения АТЕШ постоянно мониторят ситуацию с Черноморским флотом во временно оккупированном Крыму.
В частности, они фиксируют типы судов, которые появляются в море у полуострова и отслеживают маршруты их передвижения.
АТЕШ, в частности, продолжает наблюдение за Карантинной бухтой в Севастополе.
Партизаны отметили, что оккупанты продолжают использовать Крым для своих преступных действий и логистических нужд.