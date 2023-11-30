Партизаны АТЕШ получили новые разведданные о штабе армии РФ в Севастополе — видео

АТЕШ раздобыл новые данные о штабе российских оккупантов

Движение крымскотатарского сопротивления АТЕШ имеет новые достижения на ниве разведки.

Об этом вышло сообщение на Telegram-странице движения.

Наш агент провел разведку штаба и самой воинской части 13140 (810-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты) в Севастополе. Активность личного состава высока как на территории воинской части, так и возле нее. Также большое количество военной техники как автомобильной, так и бронетехники, а также гражданской принадлежит оккупантам. Поделиться

Партизаны сообщают, что указанный объект хорошо охраняется, есть двойные бетонные заборы со спиралями Бруно, усиленные патрули на КПП и по периметру. Именно подразделения 810-й бригады войск России понесли значительные потери во время войны против Украины.

Наши источники в бригаде сообщают, что после начала наступления ВСУ на левом берегу Херсонской области у бригады большое количество 200-х и 300-х. Командование бригады не справляется с доукомплектацией подразделения и не может произвести запланированную ротацию. Это приводит к недовольству среди рядового состава и отказу вести боевые действия. Поделиться

Мы ведем разведку всех военных объектов оккупационных войск и передаем всю собранную информацию СОУ. Поделиться

Новая "вылазка" АТЕШ

Участники партизанского движения АТЕШ постоянно мониторят ситуацию с Черноморским флотом во временно оккупированном Крыму.

В частности, они фиксируют типы судов, которые появляются в море у полуострова и отслеживают маршруты их передвижения.

АТЕШ, в частности, продолжает наблюдение за Карантинной бухтой в Севастополе.

Военные корабли являются одной из наших приоритетных целей, поэтому агенты АТЕШ ведут непрерывный мониторинг морского пространства у берегов Крыма. Мы тщательно наблюдаем типы судов и маршруты их следования. Агенты активно собирают и передают информацию в нужные руки, направляя все усилия на скорейшее освобождение полуострова от рашистов, – говорится в сообщении. Поделиться

Партизаны отметили, что оккупанты продолжают использовать Крым для своих преступных действий и логистических нужд.