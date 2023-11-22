АТЕШ во второй раз провели разведку базы военных РФ под Симферополем – фото

Во временно оккупированном Крыму партизаны снова провели разведку военной базы российских захватчиков, расположенную в Симферопольском районе в Перевальном.
Что обнаружили партизаны во время второй разведки
Как отмечает движение, во время этой вылазки партизаны провели доразведку "не успевшего в прошлый раз".
Представители подполья добавили, что оперативно доставили Силам обороны Украины обновленные данные.
Кроме того, партизаны провели тайну встречу с российскими мобилизованными из этой бригады интервентов, являющимися членами крымского подполья.
В "Атеше" уточнили, что большинство первоначального состава 126-й бригады оккупантов уже перестали существовать после начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину.
Представители Сил сопротивления добавили, что изучают настроение для бунта для предстоящей вербовки еще большего количества вражеских солдат.
Военные РФ опрокидывают в Евпаторию ремонтную технику
АТЕШ 7 ноября зафиксировали опрокидывание эшелона спецтехники окупантов через железнодорожную станцию «Товарная» в Евпатории.
Как отмечает партизанское движение, среди интересного – РЭМ-КЛ, предназначенная для проведения ремонта, оказания помощи водителям в проведении технического обслуживания и эвакуации армейской автомобильной техники.
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